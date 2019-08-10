Пять сотрудников Росатома погибли на военном полигоне в Архангельской области 11 10.08.2019, 9:56

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Иллюстрационное Фото

Источник: Максим Туманов/ТАСС

Еще трое получили различные травмы.

Пять сотрудников Росатома погибли на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, сообщили в департамете коммуникаций госкорпорации.

В Росатоме добавили, что еще три человека получили травмы и ожоги различной степени тяжести. В настоящее время они находятся в "специализированном медицинском учреждении".

"Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки", - говорится в сообщении.

В госкорпорации также пообещали оказать помощь семьям погибших.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв реактивной двигательной установки. Тогда было известно о двух погибших и шестерых раненых. Среди них, как утверждалось, были представители Минобороны и предприятия-разработчика.

Источники сообщили "Интерфаксу", что инцидент произошел в Нёнокском административном округе. Там расположен испытательный полигон ВМФ России.

После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час. Максимально допустимыми являются 0,6 микрозивертов в час.