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В Гродненской области маршрутка влетела в фуру

  • 10.08.2019, 10:54
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В Гродненской области маршрутка влетела в фуру

Водитель и пять пассажиров в больнице.

Шесть человек госпитализированы после ДТП, которое произошло 9 августа в 22.05 в Гродненской области.

Как сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова,на перекрестке автодорог Ивье-Мишуковичи и Совгути-Гончары-Дайлиды при выезде на главную дорогу водитель автомашины DAF с полуприцепом столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

Фото: pressmvd

Водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в Ивьевскую центральную районную больницу.

Фото: pressmvd

На место происшествия незамедлительно выбыло руководство Ивьевского РОВД, ГАИ, следователи, судмедэксперты и МЧС.

Иные обстоятельства ДТП, в том числе его виновник, устанавливаются.


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