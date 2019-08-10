На площади Победы в Минске будет большая стройка 3 10.08.2019, 11:21

ФОТО: HERO.BSU.BY

Капитальный ремонт с частичной модернизацией площади Победы пройдет в Минске.

Сегодня начался демонтаж покрытия площадки. Об этом БелТА сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

"Вчера мы получили разрешение от Министерства культуры на демонтаж покрытия площади и сегодня приступили к этим работам. Когда вскроем покрытие, будет понятно, что внутри и какой комплекс работ необходим: нужно ли проводить гидроизоляцию, усиление конструкции и т.п., - отметил Александр Дорохович. - Строительные работы ведутся параллельно с проектированием, поэтому сегодня определить окончательную сумму сложно".

В целом под капремонт с модернизацией попадает сам монумент и нижняя ритуальная площадка с подземным переходом. Это памятник историко-культурного наследия, поэтому внешне комплекс не поменяется. Предполагается, что к объекту будут подведены сети для организации электроподогрева гранитной площадки монумента. Сам он будет реставрироваться, заменят стилобат (нижняя часть обелиска).

"В подземной части тоже планируются изменения. Будут стоять скамейки и установлен диапроектор, по которому можно посмотреть военные хроники, патриотические фильмы. Чтобы зона под ритуальной частью площади была теплой, все входы будут закрыты стеклянными дверями - в любое время года там будет комфортно. На стенах повесим художественные панно на военную тематику", - добавил Александр Дорохович.

Почти завершена разработка решения по установке стационарного пункта энергопитания. Это нужно, чтобы обеспечить и электроподогрев площади, и питание всей электротехники, применяемой во время праздничных и иных торжественных мероприятий. Прежде применялись дизель-генераторы.

Финансирование будет вестись за счет городского бюджета и средств, поступивших от республиканского субботника. В обновленном виде монумент предстанет к 9 мая 2020 года, когда Беларусь будет отмечать 75-летие Великой Победы.

Также по проспекту Независимости устанавливают умные ретрофонари - светодиодные светильники, оформленные в стиле 1950-х годов. Первые из них появились еще в мае как раз на площади Победы.