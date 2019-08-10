Астрономы выступили с новой оригинальной гипотезой о Вселенной 1 10.08.2019, 12:50

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Что было со Вселенной до ее появления.

Американские физики и астрономы выступили с новой оригинальной гипотезой о происхождении всего сущего. Они предположили, что до Большого взрыва некая прото-Вселенная была сформирована из темной материи. К такому выводу пришли ученые американского университета Джона Хопкинса.

Об этом сообщает специализированный научный журнал Physical Review Letters.

По мнению физиков, это материя составляла 80% прото-Вселенной и играла решающую роль в образовании галактик и галактических кластеров, пишет strana.ua.

Ученые обнаружили существование космического феномена благодаря воздействию гравитации на видимые объекты.

Многие годы специалисты рассматривали темную материю как остаточное вещество после Большого взрыва, однако, в последнее время многие находят опровержения этой теории.

Новое исследование помогло узнать, что материя возникала в эпоху космической инфляции - периода активного расширения пространства, которое в свою очередь привело к образования скалярных частиц (это элементарные частицы, характеризующиеся нулевым спином и положительной внутренней четностью. В квантовой теории поля скалярные частицы являются квантами скалярного поля - Ред.). На сегодняшний день открыта лишь одна подобная частица - бозон Хиггса.

Исследователи уверены, если темная материя связана со скалярными частицами, то ее возраст может быть значительно выше возраста Большого взрыва.

Однако темную материю нельзя выявить на Земле лишь благодаря экспериментам с частицами, ее можно найти при астрономических исследованиях.