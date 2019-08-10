Израильские и литовские археологи открывают историю Большой синагоги Вильнюса 10.08.2019, 15:50

Синагога была построена в 1633 году.

Большая синагога литовской столицы была построена в 1633 г., сожжена нацистами в 1944 и снесена окончательно советскими властями в 1957 году, сообщает сайт МИД Израиля.

Захватывающее открытие в Литве: впервые с начала проекта раскопок Большой синагоги Вильнюса, которая была сожжена во время Холокоста и окончательно разрушена советскими властями, там были обнаружены надписи на иврите.

Фрагмент надписи с ритуального стола Большой синагоги Вильнюса

ФОто: Jon Seligman, Israel Antiquities Authority

По словам исследователей - доктора Йона Селигмана из Управления древностей Израиля и Юстинаса Рачаса из "Сил охраны культурного наследия Литвы", которые проводили раскопки каждое лето в течение последних четырех лет, "большая и значительная надпись, датированная 1796 годом, была частью каменного стола для чтения Торы, стоявшего на возвышении ("бима") Большой синагоги в Вильнюсе.

Согласно надписи, стол был подарен синагоге двумя братьями - рабби Элиэзером и рабби Шмуэлем - в память о своей матери Саре и их отце рабби Хаиме, которые, судя по тексту, переехали из Литвы в Эрец-Исраэль и поселились в Тверии. Именно с этого стола Тора читалась прихожанам около 200 лет, вплоть до сожжения синагоги нацистами и их пособниками и окончательного уничтожения здания советскими властями в 1957 году.

Надпись, в изучении которой принял участие д-р Владимир Левин из Еврейского университета в Иерусалиме, гласит: «В год «Воскреси нас с радостью в нашей стране» (1796 г.), [этот стол для чтения Торы] был подарен Р. Элиэзером и Р. Шмуэлем, сыновьями Р. Хаима, которые жили в Тверии, будь она восстановлена вскоре в наши дни. «И умерла Сара» [Быт. 23: 2], наша мать, дочь Р. Шаббтая, 4-го числа Адара «Я дал Иерусалиму вестника хороших новостей» [Ис. 41:27] (1782 г.), и наш отец Р. Хаим, сын Р. Хаима, умер там 7-го Нисана», "Восстанут и помилуют на Сионе" [Пс. 102: 14] (1786 г.)."

Эти короткие предложения указывают на глубокую связь между общиной евреев Литвы и Святой Землей, существовавшей со времен Вильнского гаона и продолжающейся до наших дней. Согласно предварительным данным, семья дарителей была одной из ведущих раввинских семей в Литве в начале 18 века. Управление древностей обратилось к потомкам выходцев из Литвы в Израиле и в мире с просьбой помочь восстановить информацию, которой не хватает в надписи - в первую очередь фамилии братьев.

Еще одно свидетельство прошлого - табличка от синагогального стула, принадлежавшего главе ассоциации «Цдака Гдола», которая управляла Большой синагогой в Вильно с конца 18-го века до 1931 года. По словам исследователей, «такие открытия волнуют нас больше всего - личные вещи, устанавливающие прямую связь с нашими предками, с теми, кто столетия назад молился здесь».

Раскопки Большой синагоги в Вильнюсе - совместный проект Управления древностей Израиля, Сил Охраны Культурного Наследия Литвы, Фонда доброй воли и Еврейской общины Литвы. По словам Исраэля Хассона, директора Израильского управления древностей, «проект раскопок исторической Большой синагоги - часть концепции нашего Управления «Наследие без границ», которая предусматривает исследование объектов еврейской истории за пределами Государства Израиль».

Фрагмент мозаичного пола и база колонны Большой синагоги Вильнюса

Фото: Jon Seligman, Israel Antiquities Authority

В этом году раскопки с участием команды израильских, литовских и международных археологов и добровольцев позволили открыть большие участки великолепной "бимы" погибшей синагоги. Бима, которая изначально была двухэтажной, была построена в 18 веке на пожертвования еврейских меценатов. Декоративная барочная Бима, сохранившаяся на фотографиях начала 20-го века, представляла собой двухэтажное сооружение, расположенное между четырьмя великолепными колоннами, которые поддерживали потолок. Между этими колоннами и на передней части бимы кантор читал Тору собранию молящихся в течение 300 лет. Интересным открытием стал красочный и элегантный мозаичный пол "терраццо". Под бимой был обнаружен большой подвал, существование которого было неизвестно исследователям. Среди находок, открытых во время раскопок, был молитвенник, переживший Холокост, сотни монет XVI-XX веков и пуговицы с мундиров солдат наполеоновской армии, прошедшей через Вильнюс на пути к Москве в 1812 году.

Обнаружение колонн синагоги, центральных частей бимы и надписей свидетельствуют о богатом потенциале дальнейших исследований и открывают возможность открыть в будущем руины Большой синагоги Вильнюса и Шулхоф (двор синагоги) для доступа посетителей.