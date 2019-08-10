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Политолог: Митинг показал, что протест в Москве набирает темп

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  • 10.08.2019, 21:17
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Политолог: Митинг показал, что протест в Москве набирает темп
Фото: Евгений Фельдман/«Медузы»

Власть, не желая того, сама ведет к мобилизации новых людей.

Митинг на проспекте Сахарова 10 августа показал, что протест в Москве набирает темп. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, доцент департамента политической науки НИУ ВШЭ Александр Кынев.

«То, что удалось собрать 50 тысяч при плохой погоде, в начале августа, после того, как же почти месяц идут акции протеста, и люди уже измотаны, — это колоссальная цифра. Это говорит о том, что протест не выдыхается, наоборот, он набирает темп. Это говорит о том, что попытки властей сбить протест, запугать — неэффективная стратегия, наоборот, она ведет к мобилизации новых людей», — сказал он.

Политолог добавил, что протестное движение также совершило качественный скачок с точки зрения медийности.

«К протесту присоединились многие топовые персонажи, не связанные с оппозиционным движением: популярные блогеры, музыканты и так далее. Таким образом, протест стал не только социально одобряемым, но и модным. С этим власть точно ничего сделать не может», — отметил он.

По данным «Белого счётчика», на проспект Академика Сахарова вышли 49 тысяч 900 человек. Кроме политиков, на согласованном митинге «За свободу и справедливость в Москве» выступили журналист Леонид Парфёнов, стендап-комик Данила Поперечный, писательница Людмила Улицкая, жена арестованного политика Дмитрия Гудкова. Также на акции по несколько своих песен спели группы «Кровосток», IC3PEAK и рэпер Face.


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