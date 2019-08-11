Орешкин рассказал о «вопросе-глыбе» в интеграции РФ с Беларусью 5 11.08.2019, 10:12

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Максим Орешкин

Решить его планируется к декабрю.

Глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин заверил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Беларуси сняты, договоренности достигнуты, однако «предстоит очень большая работа по претворению этих договоренностей в жизнь».

Об этом он заявил журналистам в Кыргызстане по итогам переговоров премьер-министров двух стран.

По его словам, «это будет очень непростая работа, связанная с гармонизацией законодательства и много других вещей», сообщает РИА Новости.

Максим Орешкин, в частности, отметил, что предстоит работа больших группы специалистов. «Например, вопрос единого налогового кодекса — вопрос-глыба, который нужно будет сдвинуть», — подчеркнул глава МЭР.

Он также полагает, что через какое-то время главы правительств двух стран финализируют договоренности, которые были достигнуты 18 июля президентами РФ и Беларуси в Санкт-Петербурге. «Я думаю, в течение месяца точно. Это такой крайний срок, чтобы успеть провести работу к декабрю», — цитирует ТАСС министра.

По итогам июльской встречи в Санкт-Петербурге Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили к началу декабря, когда будет отмечаться 20-летие «союзного государства», разработать программу углубления интеграции и дорожную карту по ее выполнению.

Еще в конце 2018 года, напоминает «Финмаркет», Россия и Беларусь решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил Орешкин, с белорусской — министр экономики Дмитрий Крутой.

Глава МЭР ранее пояснял, что проект программы по реализации договора о Союзном государстве предполагает «несравненно больший охват интеграционных сфер, чем-то, что мы имеем в рамках ЕврАзЭС, охватывает и налоговое законодательство, и финансовую, и кредитно-денежную, бюджетную политику, антимонопольное, и таможенно-тарифное регулирование, правила в области защиты прав потребителя, а также политику в области охраны труда и социальной защиты населения и много другое».

Добавим также, в начале августа глава кабинета министров Сергей Румас рассказал о поручении Лукашенко ускорить интеграцию с Россией. Впрочем, отмечал тогда премьер, двум странам предстоит согласовать несколько вопросов по интеграции. По его словам, вслед за этим стартует разработка «дорожных карт», к ноябрю они должны быть готовы, и тогда с этими документами ознакомят Лукашенко и Путина.