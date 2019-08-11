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«Одежду сразу сожгли»: появились новые подробности ЧП с радиацией в России

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  • 11.08.2019, 13:59
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«Одежду сразу сожгли»: появились новые подробности ЧП с радиацией в России
Взрыв на полигоне под Архангельском
Фото: МЧС России

Происходящее напоминает кадры из сериала «Чернобыль».

В России во время взрыва на полигоне под Архангельском, в поселке Ньонокс, погибли не двое, а пятеро человек, передает obozrevatel.com.

Об этом сообщил "Росатом". "В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различных степеней тяжести. Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке", - сказано в заявлении.

Отмечается, что "все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь".

В то же время в сеть слили видео, на котором видно, как кареты "скорых" везут пострадавших в спецбольницу уже в Москве. Водители реанимобилей одеты в костюмы химзащиты, а автомобили обмотаны пленкой. Это может свидетельствовать о присутствии радиации.

СМИ сообщают, что всю одежду раненых уже сожгли - сразу после госпитализации. Так же поступили и с костюмами химзащиты и одеждой врачей.

Список пострадавших с диагнозом радиационное облучение: Березин Игорь Андреевич, Плаксин Сергей Сергеевич, Перепелкин Алексей Алексеевич, Абалин Дмитрий Евгеньевич, Манюсин Александр Иванович, Гришин Сергей Васильевич.


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