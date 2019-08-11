Ученые создали уникальное золото толщиной в два атома 1 11.08.2019, 14:46

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Этот прорыв пойдет на пользу медицинской сфере и поможет в разработке электроники.

Исследователи создали самое «тонкое золото» в мире. Его толщина – всего два атома. Команда из Университета Лидса в Великобритании утверждает, что по метрической системе толщина материала составляет всего 0,47 нанометра. А один нанометр – это одна миллиардная часть метра, сообщает УНИАН.

Как пишет Newsweek, создан новый материал считается двумерным. Потому что все его атомы, разложенные в два ряда поверх друг друга, на самом деле формируют внешнюю поверхность. Согласно данным исследования, опубликованного в Advanced Science, новое 2D-золото в разы тоньше, чем все образцы, созданные в предыдущих попытках создать нечто подобное.

«Предыдущие тончайшие листы 2D-золота были толщиной 3,6 нанометра», - сказал автор исследования Санджи Е. «Наша работа – это первое производство полностью самостоятельного 2D-золота с толщиной, меньшей, чем нанометр», - пояснил он, добавив, что это новый большой шаг в нанотехнологиях. По словам Е, открытие его команды пойдет на пользу медицинской сфере, а также пригодиться в разработке новой электроники.