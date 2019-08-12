Фотофакт: К Лидскому замку привезли памятник Гедимину 1 12.08.2019, 16:33

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Фото: facebook.com/olga.nechay.7

Бронзовый памятник весит три тонны.

В Лиду привезли трехтонный бронзовый памятник великому князю Гедимину, он будет установлен на пересечении улиц Грюнвальдской и Замковой, возле северной стены Лидского замка, пишет onliner.by.

Памятник основателю города — совместный проект скульпторов Сергея Оганова и Ольги Нечай. Скульптуру установят на постамент из гранита бордово-серого цвета Ладожского месторождения, а открыть планируют в сентябре в честь 75-летия Гродненской области.

Проект реализуется исключительно за счет внебюджетных и спонсорских средств. Образ великого князя будет максимально соответствовать исторической правде, авторы учли и породу коня.

Консультантом скульпторов был кандидат исторических наук профессиональный археолог Николай Плавинский, который специализируется на воинском вооружении и материальной культуре белорусских земель X—XIV веков. Он сделал серьезное историческое обоснование по каждому элементу обмундирования Гедимина, упряжи коня.

В скором времени скульптуру на лебедках поднимут краном и установят на постамент.