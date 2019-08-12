К Земле приближается огромный астероид 12.08.2019, 19:32

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Ученые спорят о его размерах.

В конце текущего месяца (по оценкам специалистов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, случится это уже 28 августа) астероид сблизится с нашей планетой. 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера, и пройдёт примерно в миллионе километров от нас, передает «Популярная механика».

При этом российские ученые считают, что американские коллеги преувеличивают размеры небесного тела. Об этом РИА Новости заявил старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

«Этот астероид размером, по обновленным данным, порядка 70−80 метров, никакой опасности для Земли не представляет. У него размеры от 70 метров до 100 метров. Тут на 160 метров, как пишут, объект даже не тянет», — подчеркнул Сергей Нароенков, комментируя новость о приближении 2019 OU1 к Земле.