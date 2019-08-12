Ученые выяснили, чем может быть полезно пиво 12.08.2019, 22:27

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Немецкие специалисты поделились результатами исследования.

Сотрудники Университета Эрлангена-Нюрнберга выяснили, что пиво способно защитить организм человека от некоторых проблем со здоровьем, пишет vpravda.ru.

Так, в пенном напитке содержатся изо-альфа-горькие кислоты и ксантогумол. Эти вещества снижают риск развития ожирения печени и помогают при воспалительных процессах.

Напиток также содержит кислоты, которые положительно влияют на обмен глюкозы и помогают в борьбе с лишним весом.

Но ученые напоминают, что употреблять пиво нужно с умом и не торопиться лечить болезни с его помощью. Для начала необходимо посетить врача и пройти обследование.