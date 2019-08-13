закрыть
13 августа 2019, вторник, 11:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Путин еще правит, но уже не управляет

2
  • 13.08.2019, 11:08
  • 1,603
Путин еще правит, но уже не управляет

Он живет в своем придуманном мире в объятиях дружественных байкеров.

Есть слабость и трусость Путина в том, что он опять сбежал от субботних московских протестов, от акций солидарности с Москвой в стране.

Наверное, он хочет таким образом показать свое презрение к той части народа, которая посмела выйти на улицы против мафиозного правления. Или же Путин хочет доказать, что протесты в Москве – что-то незначительное, неважное, потому его присутствие в столице не требуется. Но на деле, снимаясь с места накануне выступлений, Путин лишь доказывает, что они для него болезненны, что бежит он именно от них, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Но, в конце — концов, пусть так. Захотел – уехал. Но почему именно к своим «Ночным волкам», одетым в стиле гей-моды 70-х? Зачем в Крым, чтобы катать с «волчарами позорными» остекленевшего от счастья Аксенова в коляске мотоцикла? Что бы это значило?

Показал бы силу – съездил в Сибирь на тушение лесных пожаров. Или отправился в Ачинск, в окрестности рвущихся военных складов. Наконец, мог бы съездить в Архангельскую область, разобраться со взрывом ракеты, при котором погибло 7 человек и несколько человек ранены. Тем более, что власти уверяют, что с радиацией там все в норме и, следовательно, опасности для Путина никакой. Ведь надо же верить властям!

Но эти проблемы не для Путина – он их сторонится, как и проблемных для него московских митингов. Надеется, что они рассосутся сами собой – со временем.

Путин еще правит, но уже не управляет. События идут мимо него, помимо него. Он живет в своем придуманном мире в объятиях дружественных байкеров. Страна ускользает из рук.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип