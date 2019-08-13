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Трех начальников дочерних предприятий «Белоруснефти» задержали

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  • 13.08.2019, 11:14
Трех начальников дочерних предприятий «Белоруснефти» задержали

Их арестовали с поличным за взятки.

Комитет Госконтроля задержал начальников отделов трех дочерних предприятий «Белоруснефти» — это «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» и «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», пишет «Онлайнер».

Все они, по данным комитета, получали «вознаграждение» за лоббирование интересов коммерческой структуры.

Всех трех начальников задержали с поличным во время получения очередного «платежа». В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по ст. 430 «Получение взятки» Уголовного кодекса. Они заключены под стражу.

— Установлено, что должностные лица на протяжении нескольких лет систематически получали «гонорары» за предоставление коммерческой фирме возможности реализовывать продукцию на автозаправочных станциях (моторные масла, технические автомобильные жидкости, антифриз, тосол и т. д.), а также в придорожных кафе. Сумма «вознаграждений» составляла от 400 до 1200 рублей ежемесячно, — сообщает КГК. — Проводятся дальнейшие следственные действия.


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