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Росгидромет о взрыве крылатой ракеты: Мощность гамма-излучения была превышена в 16 раз

  • 13.08.2019, 11:33
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Росгидромет о взрыве крылатой ракеты: Мощность гамма-излучения была превышена в 16 раз
Фото: Евгения Рачеева

Опубликованы данные по состоянию радиационного фона в российском Северодвинске.

Росприроднадзор со ссылкой на Северное УГМС огласил итоги исследования состояния радиационного фона в Северодвинске в день взрыва на полигоне под Нёноксой. Опубликованы данные только по внешнему гамма-фону, данных по измерениям выпадений радионуклидов нет, пишет издание «Архангельск онлайн».

— 8 августа Архангельской территориальной системой АСКРО в 6 из 8 пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значениями МАЭД для данной территории, — сообщил начальник УМСЗ Росгидромета Юрий Пешков.

Среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. После резкого скачка значения стали уменьшаться, и по состоянию на 14:30 радиационный фон в городе нормализовался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч. В Архангельске превышений МАЭД в этот день зафиксировано не было.


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