В России загорелся теплоход «Святая Русь» 7 13.08.2019, 13:17

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Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

В России трехпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся в затоне Сибирском на Бору во вторник, 13 августа. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. Об этом ИА «В городе N» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сигнал о пожаре поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 11:40. Как пояснили в пресс-службе МЧС, теплоход, стоящий в затоне, не эксплуатировался с прошлого года, поэтому людей там не было, и обошлось без погибших и пострадавших. По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 квадратных метров. В настоящее время сотрудники МЧС борются с огнем.

Причины пожара пока не установлены.