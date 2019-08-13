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В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалюте

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  • 13.08.2019, 16:44
В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалюте

Это постановление начнет действовать уже с 1 сентября.

Власти Новой Зеландии разрешили компаниям выплачивать сотрудникам заработную плату в криптовалюте.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

"Данное постановление начнет действовать уже в следующем месяце", - говорится в сообщении. Отмечается, что в соответствии с постановлением налоговой службы Новой Зеландии, с 1 сентября разрешается выплачивать заработную плату в криптовалюте, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм. При этом выбираемая цифровая валюта должна быть привязана по крайней мере к одной валюте, которая выступает в качество законного средства платежа. Кроме того, криптовалюта должна быть конвертируемой.

"Данное решение не будет касаться самозанятых граждан государства. Размер же подоходного налога для компаний, которые перейдут на оплату труда в криптовалюте, как утверждает газета, не изменится. По мнению экспертов, подобный шаг является довольно рискованным, поскольку колебания цен могут быть слишком большими и быстрыми", - подчеркивает издание.


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