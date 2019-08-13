Михаил Мархель: Если выйдем на EURO — возьму в сборную Глеба 1 13.08.2019, 18:18

Михаил Мархель

Главный тренер сборной Беларуси поведал о перспективах Александра Глеба в национальной команде.

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель в интервью "Прессболу" поведал о перспективах Александра Глеба в национальной команде.

- Вернулся в большой футбол Александр Глеб. Есть ли хоть процент вероятности, что мы еще увидим его в футболке сборной, если он, конечно, будет играть?

- Хм… Ну, национальная сборная все же не место для экспериментов. Я с большим уважением отношусь к Саше, однако, считаю, на сегодня речи о его возвращении не идет. Конечно, бывают чудеса, но не до такой же степени. Глеб — парень опытный, но когда-то нужно будет заканчивать. Да и никто ведь меня не поймет... А вот прощальный матч, если Александр решит, ему, несомненно, нужно устроить.

- А если выйдем на EURO — возьмете?

- Ха, если выйдем — возьму!