Врачи назвали самый полезный овощ для организма 13.08.2019, 21:52

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Этот овощ должен быть в холодильнике у каждого.

Летняя пора радует покупателей изобилием фруктов и овощей в магазинах. Медики назвали самый полезный овощ для организма.

Болгарский перец - «король» среди овощей, потому что в нем содержится большое количество витаминов. Он есть в холодильнике каждой хозяйки, ведь вкус перца придает особый вкус блюдам, пишет lenta.ua.

Первое, о чем сообщают врачи, это то, что в нем содержится больше витамина С, чем в цитрусовых фруктах. Он имеет белки, жиры, аминокислоты, антиоксиданты, а также содержит в составе калий, железо, фтор, магний, йод и цинк. Болгарский перец полезен при похудении, ведь его калорийность всего 27 ккал. Овощ активизирует обменные процессы и помогает переваривать мясные блюда.

Медики выделяют рутин, витамин P, который очищает кровеносные сосуды и делает их более эластичными, а также снижает риск образования тромба. Ранее упомянутые магний и калий укрепляют сердце и способствуют выведению токсинов из организма. Ежедневное употребление перца, в количестве 50 г улучшает состояние зрительной и слизистой оболочек, укрепляет ногти и волосы.

Противопоказание у овоща все же есть, и необходимо проконсультироваться с врачом перед употреблением при наличии эпилепсии, проблем с почками и желудком, а также гипертонии. Клетчатка и эфирные масла могут усугубить ситуацию.