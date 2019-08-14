Ядерный взрыв в России: Жителям села Нёнокса предложили покинуть свои дома

Ядерный взрыв в России: Жителям села Нёнокса предложили покинуть свои дома19
- 14.08.2019, 7:35
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Врачей обязали не разглашать информацию о взрыве.
Жителям села Нёнокса Архангельской области порекомендовали с 14 августа покинуть свои дома "в связи с плановыми работами на военном объекте". Об этом сообщает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации Северодвинска, передает dw.com.
"Нам от руководства Нёнокского полигона поступило оповещение о плановых мероприятиях органов военного управления. В связи с этим жителям Нёноксы было предложено покинуть территорию села с 14 августа", - цитирует агентство представителя пресс-службы. Власти Северодвинска назвали этот шаг обычной практикой во время проведения испытаний.
Ранее в СМИ появились сообщения о решении эвакуировать населенный пункт, находящийся в 40 километрах от Северодвинска, где 8 августа произошел взрыв на военном полигоне. Однако губернатор Архангельской области Игорь Орлов опроверг во вторник эту информацию, назвав подобные сообщения журналистов "полной чушью". "Нет никакой эвакуации", - заявил Орлов информагентству «Интерфакс".
Архангельские врачи проходят обследование в Москве
В то же время стало известно о том, что архангельские врачи, оказывавшие помощь пострадавшим от ЧП, будут направлены на обследование в Москву. По данным пресс-службы правительства Архангельской области, "необходимость такого обследования высказали сами работники медицинских учреждений».
"Сотрудники по желанию могут пройти обследование в федеральном центре. Первая группа сотрудников уже направилась для этого обследования", - подчеркнул представитель правительства Архангельской области, указав, что сама процедура займет два-три дня, а количество медиков, решивших ее пройти, не известно, "так как обследование проводится по желанию".
Врачей обязали не разглашать информацию о взрыве
При этом врачи, работавшие на месте ЧП под Северодвинском, подписали обязательство не разглашать никакую информацию о данном инциденте. Об этом сообщает во вторник информагентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских структурах Архангельска.
13 августа Росгидромет сообщил со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, что уровень радиации в Северoдвинске, после инцидента превысивший на отдельных станциях норму в 16 раз, уже через полчаса резко понизился, а через два часа нормализовался.
Как заявил во вторник экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко , "повышение радиационного фона в Северодвинске было кратковременным и не представляло опасности для населения". На сайте главного управления МЧС по Архангельской области также появилась информация о том, что пробы грунта, воды и песка в Северодвинске и его окрестностях соответствуют естественному природному фону.
Взрыв на полигоне в Архангельской области
Об инциденте на полигоне в Северодвинске Минобороны РФ сообщило 8 августа. По официальным данным, взрыв произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В свою очередь некоторые эксперты опасаются, что на самом деле взорвался опытный образец российской ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", которую в 2018 году презентовал лично президент Владимир Путин. Эту версию поддержал и президент США Дональд Трамп , использовав для описания ракеты ее американскую классификацию "Skyfall".
The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2019