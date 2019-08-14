Ядерный взрыв в России: Жителям села Нёнокса предложили покинуть свои дома 19 14.08.2019, 7:35

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Фото: Reuters

Врачей обязали не разглашать информацию о взрыве.

Жителям села Нёнокса Архангельской области порекомендовали с 14 августа покинуть свои дома "в связи с плановыми работами на военном объекте". Об этом сообщает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации Северодвинска, передает dw.com.

"Нам от руководства Нёнокского полигона поступило оповещение о плановых мероприятиях органов военного управления. В связи с этим жителям Нёноксы было предложено покинуть территорию села с 14 августа", - цитирует агентство представителя пресс-службы. Власти Северодвинска назвали этот шаг обычной практикой во время проведения испытаний.

Ранее в СМИ появились сообщения о решении эвакуировать населенный пункт, находящийся в 40 километрах от Северодвинска, где 8 августа произошел взрыв на военном полигоне. Однако губернатор Архангельской области Игорь Орлов опроверг во вторник эту информацию, назвав подобные сообщения журналистов "полной чушью". "Нет никакой эвакуации", - заявил Орлов информагентству «Интерфакс".

Архангельские врачи проходят обследование в Москве

В то же время стало известно о том, что архангельские врачи, оказывавшие помощь пострадавшим от ЧП, будут направлены на обследование в Москву. По данным пресс-службы правительства Архангельской области, "необходимость такого обследования высказали сами работники медицинских учреждений».

"Сотрудники по желанию могут пройти обследование в федеральном центре. Первая группа сотрудников уже направилась для этого обследования", - подчеркнул представитель правительства Архангельской области, указав, что сама процедура займет два-три дня, а количество медиков, решивших ее пройти, не известно, "так как обследование проводится по желанию".

Врачей обязали не разглашать информацию о взрыве

При этом врачи, работавшие на месте ЧП под Северодвинском, подписали обязательство не разглашать никакую информацию о данном инциденте. Об этом сообщает во вторник информагентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских структурах Архангельска.

13 августа Росгидромет сообщил со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, что уровень радиации в Северoдвинске, после инцидента превысивший на отдельных станциях норму в 16 раз, уже через полчаса резко понизился, а через два часа нормализовался.

Как заявил во вторник экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко , "повышение радиационного фона в Северодвинске было кратковременным и не представляло опасности для населения". На сайте главного управления МЧС по Архангельской области также появилась информация о том, что пробы грунта, воды и песка в Северодвинске и его окрестностях соответствуют естественному природному фону.

Взрыв на полигоне в Архангельской области

Об инциденте на полигоне в Северодвинске Минобороны РФ сообщило 8 августа. По официальным данным, взрыв произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В свою очередь некоторые эксперты опасаются, что на самом деле взорвался опытный образец российской ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", которую в 2018 году презентовал лично президент Владимир Путин. Эту версию поддержал и президент США Дональд Трамп , использовав для описания ракеты ее американскую классификацию "Skyfall".