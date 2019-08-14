«Мне же не одна пара обуви нужна, а пять!» 3 14.08.2019, 11:58

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Многодетной матери полгода не выплачивает алиментов проблемное предприятие.

Многодетная мать из Калинковичей Наталья Акунец почти полгода не может добиться выплаты алиментов от «Проммеханики». У женщины задолженность за коммунальные услуги, и она не знает, как без денег готовить детей к новому учебному году, передает «Белсат».

Наталья Акунец – мать пятерых детей. Сейчас она в декретном отпуске по уходу за младшей дочерью. В декрет Наталья пошла сразу с биржи, но до выхода в отпуск найти работу не смогла.

Муж Натальи работает на предприятии «Проммеханика». В прошлом году супруги не нашли взаимопонимания в финансовых вопросах. Поэтому в ноябре 2019 года женщина подала документы на алименты.

Расчетный лист мужа за июнь, который подтверждает, что деньги на алименты отчислены

«Мы с мужем не аннулировали брака. Но у нас сложилась такая ситуация, что я решила получать алименты, – объясняет женщина. – Муж работает на предприятии в Гатово, что около Минска. Деньги на алименты отчисляют, это приблизительно 50% его зарплаты, но ко мне они не доходят. Его половину выдают, а моей не выдают. На предприятие я звонила: говорят, что ждут платежей или счета заблокированы. На вопрос, когда будут деньги, отвечают, что не знают».

По словам Натальи, она не получает алиментов с марта и предприятие задолжало ей более 3 000 рублей – деньги, отчисленные из зарплаты мужа. Кроме алиментов, предприятие с мая задержало и помощь для малолетней дочери. Женщине пришлось переоформлять документы, чтобы получить «детские» через Калинковичский райисполком. Чтобы выжить, Наталья вынуждена обращаться за помощью к своей матери – Надежде.

«Уже полгода без денег. Зарплаты нет, алиментов нет. «Детских» и тех нет! Ничего нет, – со слезами на глазах жалуется Надежда. – Приходится помогать, хотя я сама воспитываю приемного сына».

Несмотря на сложное финансовое положение, все дети выглядят ухоженными. Квартира, в которой живет семья, небольшая, но уютная.

«У мамы 300 рублей пенсия. На хлеб, молоко хватает. Огород еще есть! Муж помогает, приезжает, покупает что-то детям, – говорит Наталья. – Золото в ломбард отнесла. Одолжить денег, должна много кому. Я же не могу детей без хлеба оставить! Стараюсь, чтобы детки ни в чем не нуждались. Мальчики год в бассейн ходили, пока не начались эти задержки. На баян ходим бесплатно».

«А теперь детей нужно готовить к учебному году. Мне же не одна пара ботинок нужна, а пять!» – чуть не плачет женщина.

Бухгалтер «Проммеханики» Кристина Кондратович прокомментировала ситуацию «Белсату»:

«У нас еще за май не закрыты зарплаты. У нас сейчас арестованы счета и никаких выплат нет. Мы ждем денег. Красносельск [ОАО «Красносельскстройматериалы». – Прим belsat.eu] нам должен много денег, они не платят. Поэтому мы и ждем. Алименты оплачиваются в течение трех дней после закрытия заработка. Звонков очень много, но от нас ничего не зависит. Я больше ничего не знаю, надо разговаривать с руководством».

Комментарий директора предприятия Романа Семенени оказался более оптимистичным:

«Акунец – действительно очень хороший работник. Я их историю хорошо знаю. Я прекрасно все понимаю. В связи с тем, что у нас заблокированы счета, мы ему оплачиваем [Николаю Акунцу, мужу Натальи. – Прим belsat.eu] немного больше, чем надо, а потом закроем и алименты. Они живут вместе, они в любом случае одна семья.

У нас очень много кредиторов, которые нам должны. Но я думаю, что к концу августа мы выйдем на стабильный уровень».

Машиностроительное предприятие «Проммеханика» в Гатово уже не раз привлекало внимание СМИ. В июне «Белсат» освещал проблему работников предприятия, которым не выплачивали зарплату. Чтобы получить деньги, работники объявили забастовку.

Из комментария директора следует, что ситуация на предприятии скоро наладится. В разговоре Роман Семененя заверил, что Наталья получит алименты в конце августа.