Россия отказалась рассказать МАГАТЭ о ядерном взрыве в Архангельской области 14.08.2019, 12:18

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Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется.

В Международном агентстве по атомной энергии заявляют, что следят за ситуацией после взрыва в районе испытательного полигона в архангелогородской Нёноксе, передает издание "Фонтанка".

"МАГАТЭ связалось со своими коллегами в Российской Федерации в связи с инцидентом на объекте Министерства обороны РФ в Северодвинске 8 августа 2019 года", – рассказал пресс-секретарь МАГАТЭ Джеффри Донован.

Однако российская сторона отказалась отвечать на вопросы, заявив, что объект "не относится к мирному использованию ядерной энергии" и потому не находится в юрисдикции МАГАТЭ.

"По официальным данным Главного управления МЧС России по Архангельской области, уровень радиации в регионе равен естественному радиационному фону, что подтверждается данными автоматизированного мониторинга радиационной обстановки системой (ASKRO)", – пояснил Донован.

В "Росатоме" изданию "Фонтанка" также подтвердили, что МАГАТЭ не имеет полномочий интересоваться последствиями катастрофы под Северодвинском. "Речь идёт о военных испытаниях, эти испытания шкалой МАГАТЭ не измеряются. Шкалой МАГАТЭ измеряются инциденты, происходящие на объектах, которые производят работы с ядерными материалами в гражданских целях", – указал заместитель руководителя департамента коммуникаций "Росатома" Андрей Иванов.

"Лабораторный анализ показал, что все пробы соответствуют естественному природному фону по альфа-, бета- и гамма-частицам", – сообщает МЧС.

Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американская разведка полагает, что взорвался прототип крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Погибли семеро человек, из которых двое военнослужащих и пятеро ученых саровского ядерного центра.