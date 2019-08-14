Дональд Трамп: Президентская должность обходится мне в целое состояние 4 14.08.2019, 16:01

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Глава Белого дома рассказал, сколько денег потерял за время президентства.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сотрудниками нефтехимического предприятия компании Shell, расположенного недалеко от Питтсбурга, штат Пенсильвания, заявил, что, занимая эту должность, потерял до $5 млрд, сообщает РБК.

«Вероятно, это [пребывание на посту президента США] стоит мне от $3 млрд до $5 млрд — и мне наплевать, мне все равно. Вы знаете, если вы богаты, это не имеет значения. Я просто хочу делать отличную работу», — цитирует Трампа NBC News.

По словам главы государства, такие потери обусловлены тем, что он отказался от продолжения карьеры предпринимателя, а также «ежедневными» судебными процессами, так как ему регулярно приходится тратиться на адвокатов из-за поданных против него исков. «Президентская должность обходится мне в целое состояние», — добавил он.