Правительство Архангельской области закупает 1200 противогазов для защиты от радиации 1 14.08.2019, 17:09

Фото: ТАСС

Российские чиновники уверяют, что закупка никак не связана со взрывом.

Правительство Архангельской области, где неделю назад произошла таинственная авария на военном полигоне с выбросом радиации и жертвами, закупает партию фильтрующих противогазов для гражданского населения, обнаружили «Открытые медиа» на сайте госзакупок.

По условиям объявленного 13 августа аукциона, поставщика 1200 устройств индивидуальной защиты на общую сумму 4,6 миллиона рублей должны определить в конце августа. На поставку победителю отводится 45 дней с момента заключения контракта.

Противогазы должны защищать от выброса радиоактивных, отравляющих, биологических и химических опасных веществ при техногенных авариях, катастрофах и терактах с применением оружия массового поражения, говорится в описании закупки.

Этой сделки не было в плане закупок правительства Архангельской области, она была добавлена в план только 31 июля, следует из информации на сайте госзакупок. В Центре обеспечения мероприятий гражданской защиты Архангельской области прокомментировали закупку противогазов так: «Вы же знаете 44-ФЗ (о госзакупках. — ОМ)? Вы представляете сколько времени надо, чтобы провести аукцион? Это обычное пополнение резервов».