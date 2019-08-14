Власти Москвы разрешили акцию протеста 25 августа на проспекте Сахарова 5 14.08.2019, 19:06

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Акция согласована с численностью участников до 100 тысяч человек.

Власти Москвы разрешили проведение митинга 25 августа на проспекте Сахарова. Как сообщил первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник в среду, 14 августа, акция согласована с численностью участников до 100 тысяч человек, передает DW.

"До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга", - отметил Олейник. Ранее незарегистрированное политическое объединение Либертарианская партия России (ЛПР) в своей заявке просила разрешения на шествие от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам и проспекту Академика Сахарова, где в завершении должен был состояться митинг.

В ответе мэрии, который опубликовал в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь московского отделения ЛПР Александр Гуд, отказ обоснован тем, что "в месте начала шествия отсутствует площадка для сбора с заявленным количеством участников, а ширина проезжей части бульваров не обеспечивает проход указанного количества к месту проведения митинга". Власти также сослались на то, что "проведение шествие по указанному маршруту создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств".

Отмазка мэрии. Говорят, в том числе, что: «… ширина проезжей части бульваров не обеспечивает проход указанного количества участников». pic.twitter.com/Zw0TQaq0Lc — Alexander Goode (@goode108) 14 августа 2019 г.

"Мы соглашаемся, если это будет внутренняя сторона проспекта Сахарова, внутри Садового кольца, на внешнюю мы не согласны", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко, пояснив, что ЛПР будет "продолжать переговоры". "Мы будем добиваться маршрута, на который подавали уведомление", - написал в Twitter секретарь московского отделения ЛПР Ярослав Конвей.