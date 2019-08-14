Валентин Троцкий: Нужно исправить ошибку, сделанную в 1994 году 7 14.08.2019, 19:16

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Валентин Троцкий

Кандидат на парламентские выборы-2019 призывает белорусов освободить страну от узурпатора.

Валентин Троцкий – кандидат на парламентские выборы-2019 от партии «Народная Грамада» и БНК.

Валентину 61 год, он дипломированный инженер-электрик, строил подводные лодки в Северодвинске. 3 года служил срочную службу на десантном корабле в Североморске.

С 1993 года живет в Беларуси. За это время он трижды потерял бизнес по вине жадных и коррумпированных чиновников. Работал на разных должностях в найме.

Сегодня Валентин Троцкий – 61-летний «тунеядец», перебивающийся разовыми заработками. Благодаря Лукашенко у него нет ни работы, ни пенсии, зато есть целый год на то, чтобы наконец-то отправить на пенсию Лукашенко.

В первой части интервью Валентин рассказывает о приходе Лукашенко к власти и призывает нас сделать выводы из ошибки 1994 года.

- Лукашенко не достоин быть президентом такой прекрасной страны как Беларусь. Мы должны дать народу возможность выбрать того, кого они считают достойным. Я понимаю, что в 1994 году народ мог ошибиться, но на ошибках учатся. Мы не имеем права запрещать людям даже совершать ошибки, но если эта «ошибка» узурпирует власть, нужно сделать все, чтобы эту ошибку исправить.