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Валентин Троцкий: Запустить БелАЭС - значит добровольно согласиться на второй Чернобыль

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  • 15.08.2019, 14:48
  • 1,197
Валентин Троцкий: Запустить БелАЭС - значит добровольно согласиться на второй Чернобыль
Валентин Троцкий

Кандидат в депутаты рассказал, чем опасна атомная афера Лукашенко.

Валентин Троцкий, который выдвигается в депутаты на парламентских выборах от партии «Народная Грамада» и Белорусского Национального Конгресса - дипломированный инженер-электрик. Срочную службу он прошел на десантном корабле, который доставлял атомные заряды на Новую Землю, где проводились испытания советских ядерных бомб. После службы Валентин Троцкий работал инженером на заводе в Северодвинске, где строили подводные атомные лодки.

Он, в отличие от А. Лукашенко, хорошо знает разницу между «бочкой» и емкостью, в которой находится реактор. Очковтирательство, вранье, сокрытие властью постоянных аварий и происшествий на стойплощадке АЭС делает всех белорусов и жителей соседних стран заложниками преступной политики государства. Запустить Островецкую АЭС – значит добровольно согласиться на второй Чернобыль.

Первую часть разговора с кадидатом в депутаты от партии «Народная Грамада» и БНК, можно посмотреть здесь.


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