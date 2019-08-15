Валентин Троцкий: Запустить БелАЭС - значит добровольно согласиться на второй Чернобыль 3 15.08.2019, 14:48

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Валентин Троцкий

Кандидат в депутаты рассказал, чем опасна атомная афера Лукашенко.

Валентин Троцкий, который выдвигается в депутаты на парламентских выборах от партии «Народная Грамада» и Белорусского Национального Конгресса - дипломированный инженер-электрик. Срочную службу он прошел на десантном корабле, который доставлял атомные заряды на Новую Землю, где проводились испытания советских ядерных бомб. После службы Валентин Троцкий работал инженером на заводе в Северодвинске, где строили подводные атомные лодки.

Он, в отличие от А. Лукашенко, хорошо знает разницу между «бочкой» и емкостью, в которой находится реактор. Очковтирательство, вранье, сокрытие властью постоянных аварий и происшествий на стойплощадке АЭС делает всех белорусов и жителей соседних стран заложниками преступной политики государства. Запустить Островецкую АЭС – значит добровольно согласиться на второй Чернобыль.

Первую часть разговора с кадидатом в депутаты от партии «Народная Грамада» и БНК, можно посмотреть здесь.