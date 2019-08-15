Сингапур стал убежищем богачей 15.08.2019, 20:26

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Инвесторы считают местный рынок одним из самых безопасных для пассивного заработка.

Продажи недвижимости в Сингапуре подскочили до максимума за последние восемь месяцев. Инвесторы считают местный рынок одним из самых безопасных для пассивного заработка. Напряженная ситуация в мировой торговле заставляет хранить деньги в надежном месте, пишет lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

За июль в городе-государстве было продано 1178 квартир в новых домах, что на 43 процента больше по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным Городского управления по реконструкции, это лучший результат с ноября 2018 года. Покупки недвижимости иностранцами удвоились до 82 единиц, что является самым высоким показателем за год.

Наибольшим спросом пользуются дорогие квартиры. С января по июль было продано 49 апартаментов на сумму 3,6 миллиона долларов против 30 за весь прошлый год.

Компания OrangeTee & Tie Pte называет еще и дополнительные причины такого внезапного роста. Это возвращение покупателей после июньских отпусков и желание застройщиков ускориться перед августом — седьмым месяцем в соответствии с традиционным для составляющих большую часть населения Сингапура китайцев лунным календарем. В Китае этот месяц считается неблагоприятным для покупок жилья.

Продажи, вероятно, упадут в августе, а затем снова начнут расти в сентябре-октябре, когда на рынке появятся новые объекты. Аналитики консалтинговой компании Colliers International прогнозируют, что цены на частные дома вырастут на один процент в этом году. Экономический рост самого Сингапура, по ожиданиям экспертов, составит максимум один процент.