Взбунтовавшиеся рабочие БелАЭС вышли на главную площадь Островца 95 16.08.2019, 8:35

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Фото: svaboda.org

Рабочим месяцами не платят зарплату.

Около 50 рабочих из России 15 августа вышли на главную площадь Островца. Они требуют расчета за два месяца работы, передает «Радыё Свабода».

15 августа сразу у нескольких десятков наемных рабочих-монтажников, которые работали на стройке Белорусской АЭС, закончились договора. Они утверждают, что нанимались на работу через российскую компанию «Стройинвестпроект», расположенную в Санкт-Петербурге. При этом на пластиковых пропусках у всех обозначена другая компания - АО «Сезам».

По словам рабочих, наниматель исправно оплачивал арендное жилье, выдавал суточные. А когда пришло время выплачивать зарплату, денег не оказалось.

«Нам есть нечего, когда нам заплатят?»

«Нас здесь таких около 90 человек, - рассказал «Радыё Свабода» в центре Островца один из россиян, Александр Лычев. - Вот сюда, к памятнику Ленину, сейчас пришло 50 человек, это самые отчаянные. Вы поймите, у нас денег совсем нет, я даже за телефон не могу заплатить. С вами связался через интернет из дома, хозяин нам вай-фай включил. Мы к вам обратились, потому что это крайняя мера уже. Мы не знаем, что делать дальше».

К памятнику Ленину на центральной площади Островца пришло около полусотни рабочих. Свои истории рассказывают, перебивая друг друга, но у всех они в принципе одинаковы. Нанялись на работу в российской компании «Стройинвестпроект», приехали в Островец на вахту, отработали два месяца, обещанных денег не получили.

«Нам есть нечего, когда нам заплатят? - продолжает Александр. - Сейчас нам говорят - возвращайтесь в Россию домой, тогда, возможно, мы с вами рассчитаемся. Но мы понимаем, что если поедем домой, то денег точно не увидим. Мы сюда ехали, так как тут Беларусь, серьезное государственное строительство. Никто не мог подумать, что нас так кинут здесь».

Суммы, которые им принадлежат по праву, рабочие называют разные. В случае Александра Лычева это примерно 62 тысячи российских рублей (около тысячи долларов). Есть как большие, до 85 тысяч, так и меньшие. Кроме желания получить заработанные деньги, всех россиян, пришедших в центр Островца, объединяют еще как минимум две проблемы - у большинства из них съемное жилье в Островце оплачено до ближайшего понедельника, домой добираться сотни или тысячи километров, а денег нет даже доехать до Сморгони, куда их послали в Островецкой прокуратуре.

«Мы совершенно не знаем, что нам делать сейчас, - рассказывает еще один россиянин. - Ходили в вашу прокуратуру, нам там дали бумажку с адресом в Сморгони. Мол, обращайтесь туда, это местная инспекция по труду. Говорят, если договоров о работе нет, то ничем помочь не могут. Прораб наш говорит, чтобы разбирались с петербургской компанией, там советуют возвращаться в Россию, в минском представительстве АО «Сезам» также ничего не говорят. А нам что делать? Мы сюда заработать ехали, у всех семьи свои, кредиты. Детей в школу надо собирать, первого сентября скоро».

В качестве доказательств своей причастности к стройке Островецкой АЭС россияне показывают пластиковые пропуски, которые перестали работать с 15 августа. На всех карточках - логотип АО «Сезам». То, что они не заключали официальных договоров с компанией-нанимателем, объясняют просто - так обещали больше заплатить, чем в случае с официальным оформлением.

«Нам к Лукашенко идти или что делать? - говорит Александр Лычев. - Посоветуйте, куда обращаться. Вот мы сюда вышли, можем еще в прокуратуру сходить. Нам нечего уже терять. Если мы сейчас поедем в Россию домой, то там с нами никто точно не расплатится. У нас единственный шанс получить деньги - остаться в Беларуси, пока не заплатят».

«Всех набирали по объявлению»

Еще часть рабочих в такой же ситуации решила вернуться в Россию. Так же хочет сделать и Евгений, который не присоединился к рабочим на встрече с журналистами. По телефону он рассказал, что в подобной ситуации оказались около 90 человек.

«Нас всех набирали по объявлению. Всех, кто здесь работает. Компания «Сезам» заключила договор аутстафингу с компанией «Стройинвестпроект», а «Сезам», в свою очередь, заключил договор с АСЭ ( «Атомстройэкспорт» - генподрядчик строительства БелАЭС). По договору, у них на выплату есть 45 дней. Сегодня последний день, когда они должны выплатить. А ребятам раньше «Стройинвестпроект» обещал выплаты в течение месяца. Вот они и ожидали, что выплаты будут раньше. И я такой же наивный был».

По его словам, за май зарплату люди получили. Теперь тем, кто хочет выехать в Россию, компания «Стройинвестпроект» покупает билеты, чтобы люди доехали домой. И обещают уже там выплатить им зарплату.

«Мы разорвали контракт с «Сезамом». Сейчас «Сезам» может потребовать выселить людей из-за этого. Но билеты никто не отказывается им покупать. Некоторые отказываются, так как думают, что если они останутся, то скорее получат деньги. Я в это не верю», - объясняет Евгений свою позицию.

«Задержек нет, все верно»

Россияне в один голос говорят, что к белорусским властям претензий не имеют, только к российской компании-нанимателю. Они надеются, что дирекция строительства АЭС поможет решить проблему с получением обещанных зарплат. В противном случае угрожают «рассказать всю правду» о том, с какими нарушениями происходит строительство Островецкой АЭС.

Компания «Сезам» стала известна белорусам в 2016 году, когда обнаружилось, что ее рабочие уронили на землю корпус атомного реактора БелАЭС. В 2018 году на стройке БелАЭС один из рабочих компании погиб.

В белорусском представительстве «Сезам», когда журналисты попросили прокомментировать ситуацию, их направили к руководству российской компании «Энергоспецмонтаж». Она выполняет монтаж и реконструкцию атомных энергетических установок, в том числе на объектах «Росатома», к которым относится и БелАЭС.

«Всем сотрудникам «Сезама» зарплата платится вовремя - аванс и под расчет. Задержек нет, все верно. По остальным рабочим я ничего прокомментировать не смогу», - сказал «Радыё Свабода» заместитель генерального директора по экономике и финансам публичного акционерного общества «Энергоспецмонтаж» Владимир Лабенко.

Такую же позицию занял и Евгений - представитель компании «Стройинвестпроект», которая нанимала на строительство АЭС рабочих для компании «Сезам». Он посоветовал написать официальный запрос руководству.

В Информационном центре АЭС сообщили, что без специального письменного запроса комментировать ситуацию не будут.