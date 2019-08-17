В Беларуси нерентабельны более 25% организаций 5 17.08.2019, 9:39

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Неутешительные для нынешней модели управления экономикой выводы.

Власти публикуют финансовые отчеты крупных и средних предприятий за первое полугодие. Выводы неутешительны для нынешней модели управления экономикой. В январе—июне 2019-го рентабельность продаж по крупным и средним предприятиям реального сектора составила 7,1% (7,5% за 6 месяцев 2018 года). Рентабельность продаж — это соотношение прибыли компании от реализации и ее выручки за некоторый период времени. В структурном отношении для нереформированной экономики Беларуси характерна большая доля нерентабельных и низкоэффективных компаний, пишет сайт banki24.by.

Нерентабельными называются организации с рентабельностью продаж ниже нуля (убыточные), низкоэффективными — с рентабельностью ниже нуля или от 0% до 5% (могут стать убыточными во время кризиса). За первое полугодие 2019-го удельный вес нерентабельных организаций по стране составил 25,2%. В территориальном разрезе он варьировал от 20,2% в Брестской области до 32,8% в Витебской. Доля нерентабельных компаний в Минске составила 21,9%, в Гомельской области — 20,5%, в Гродненской — 25,4%, в Минской — 31,1%, в Могилевской — 26,3%.

Среди видов деятельности высшая доля нерентабельных организаций наблюдалась на воздушном транспорте — 66,7%. Однако это временное явление, к концу лета положение поправится. Совсем не было нерентабельных компаний среди крупных и средних предприятий горнодобывающей промышленности. Данная отрасль в Беларуси представлена торфодобывающими предприятиями, микашевичским «Гранитом», Белоруснефтью и предприятиями по добыче сырья для стройсектора. Свыше трети нерентабельных предприятий в 2019 году отмечается в сельском хозяйстве (38,5%), легкой промышленности (33,5%), металлургии и ритейле (по 35,5%), на сухопутном и трубопроводном транспорте (35,4%). За 6 месяцев 2019-го доля низкоэффективных предприятий в Беларуси достигла 59%. Меньше половины таких компаний фиксировалось только в Минске (47,2%). В областях удельные веса низкоэффективных компаний были следующими: Брестская — 57,1%, Витебская — 65,3%, Гомельская — 59,7%, Гродненская — 56,7%, Минская — 65%, Могилевская — 69,3%.

В сельском хозяйстве низкоэффективных предприятий насчитывалось 71,8%, ритейле — 87,7%, оптовой торговле — 72,4%, в почтовой и курьерской деятельности — 80%, гостиницах и ресторанах — 71,5%. Реже всего нерентабельные и низкорентабельные организации встречались в лесоводстве и лесозаготовках (8%), фармацевтике (18,2%), финансовой и страховой деятельности (25%), операциях с недвижимым имуществом (25,9%).