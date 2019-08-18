Ядерный взрыв под Северодвинском: стало известно, куда понесло радиоактивное облако 18.08.2019, 8:21

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Сегодня пятно заражения распространилось достаточно широко.

В течение всего времени после взрыва близ российской Неноксы, с 8 августа и по сегодняшний день, многие северяне, как частные лица, так и специалисты различных служб, ищут следы радиоактивного заражения и не находят, пишет российское издание «Северные новости».

Все рапортуют, что на обследованной территории фон в норме. Куда же она пропала?

ИСТОЧНИКИ ПОДТВЕРЖДАЮТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАДИАЦИИ

Ведь инет пестрит сообщениями о том, что пострадавшие при взрыве получили колоссальную дозу радиации. Сообщения исходят от друзей, родственников и знакомых лиц, контактировавших с пострадавшими. Это эвакуаторы, военные, врачи и иные специалисты.

Безусловно, с них истребованы подписки о неразглашении. Вероятно, поэтому в этих сообщениях не фигурируют персональные данные контактеров. Источников много, они независимые, но их сообщения кореллированы между собой.

Ролики с людьми в защитных костюмах, занятых эвакуацией пострадавших, обследования врачей, закрытие отделений в Архангельской областной больнице, где оказывали помощь пострадавшим, также подтверждают версию о высоком уровне радиации близ эпицентра взрыва.

В любом случае, при взрыве был разрушен радиоизотопный источник питания. Радиоактивные изотопы при взрыве были выброшены в море и в атмосферу. Причём в воздух попала меньшая часть. Она то и была обнаружена датчиками автоматизированной системы предупреждения о радиоактивном загрязнения в Северодвинске, и пунктами мониторинга радиоактивной обстановки Росгидромета.

ОБЛАКО ПОНЕСЛО НА ЮГ

Столб радиоактивного пара, выброшенного взрывом на значительную высоту, снесло ветром на восток, мимо Неноксы на Северодвинск. Верхняя часть этого облака достигла Архангельска. Затем, изменившимся ветром, его понесло на юг на Плесецк, Каргополь, Вельск.

К счастью, крупных населённых пунктов на пути облака более не было и, осадки почти не выпадали. Но там, где они выпали, на пути и во время следования облака, и следует искать очаги слабого радиоактивного заражения.

Большая часть радиоизотопов и радиоактивных частей конструкций осталась в море. Крупные части покоятся на дне Двинской губы и служат источником длительного радиоактивного заражения. Дисперсные части образовали взвесь, которая разносится морскими течениями. Поэтому эту часть радиоактивного заражения можно обнаружить в море.

Сегодня пятно заражения распространилось достаточно широко, чтобы его детектировать за пределами закрытой зоны.

НАДО ИНФОРМИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ О ЗОНАХ РИСКА

Необходимо провести широкое обследование территории на пути следования радиоактивного облака, с целью обнаружения остаточных очагов заражения. Информировать людей о чистых зонах и зонах риска.

Идёт традиционный сбор грибов и ягод в лесу, выпас скота и уборка урожая. Надо знать, где это безопасно, а где рискованно. И чем быстрее, тем лучше. Тем меньше будут негативные последствия.

В море необходимо найти и поднять радиоактивные обломки и заражённый грунт со дна, дезактивировать и утилизировать их. Я полагаю, что именно этим и занимаются подразделения ВМФ на месте катастрофы. Желательно также усилить радиационной контроль за местными продуктами питания до окончательного выяснения обстановки.