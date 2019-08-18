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Ученые открыли в горах Кавказа неизвестное озеро

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  • 18.08.2019, 9:21
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Ученые открыли в горах Кавказа неизвестное озеро
Фото : Пресс-служба Кавказского заповедника

Озеро пока не имеет названия.

Участники экспедиции по территории Кавказского заповедника обнаружили ранее неизвестное озеро, которое образовалось в месте отступания ледника, говорится в сообщении пресс-службы Кавказского заповедника, передает ria.ru.

"В бассейне реки Ачипста, в месте отступания ледника Челипси исследователями было обнаружено небольшое молодое озеро. Прежде водоем не был отражен ни на одной карте. Данный факт в очередной раз подтверждает теорию глобального потепления, а именно процессы деградации современного оледенения и образования новых ледниковых озер", - говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости специалисты заповедника, пока озеро не названо.

Озеро открытое в горах Кавказа после отступления ледника
Фото : Пресс-служба Кавказского заповедника

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