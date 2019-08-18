Белорусский предприниматель разоблачил чиновников, которые сдают в аренду … траву 18.08.2019, 13:17

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На уровне государства идет масштабный обман.

Сезонная аренда земли в Беларуси - это поле для деятельности прокуратуры и следственных органов. В ролике на канале «Страна для жизни» предприниматель Николай Николаевич рассказал Сергею Тихановскому как чиновники сдают в аренду траву предпринимателям под видом капитального строения.

Николай утверждает, что на уровне государства идет обман - нельзя прикрыть аренду земли покрытием. Одним предпринимателям сдают земельный участок, а вторым покрытие, при чем примерно в 20 раз дороже. Нет равных условий для всех субъектов хозяйствования. Нельзя прикрыть аренду земли каким-то покрытием либо назвать это капитальным строением. А госрегистрация таких строений не требуется, потому что плитка лежит на землях общего пользования (указ № 421 от 15 ноября 2016 г.).

Соответственно нельзя проверить регистрацию подобных капитальных строений. Это маразм. Очевидно что плитка - это элемент благоустройства, что подтверждают ответы других чиновников из разных министерств. Но независимые белорусские суды занимают позицию горисполкомов и в своих определениях и постановлениях подтверждают, что трава это капитальное строение и чиновники правильно сдают в аренду землю с газоном предпринимателям в 20 раз дороже применяя другие нормы права.

Белорусские предприниматели не могут понять, почему когда идет дождь, предприниматель, который арендует землю под кафе укрыт от дождя, а тот, кто арендует капитальное строение мокнет под дождем. Такое возможно только в «стране для жизни»!