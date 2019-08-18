США и Британия занесли «дамоклов меч» над российскими олигархами 2 18.08.2019, 14:37

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Торговое соглашение между двумя державами поможет привлечь Кремль к ответственности.

Тем, как Кремль в этом месяце подавлял протесты в Москве, он ясно дает понять всем потенциальным инакомыслящим, что Владимир Путин готов безжалостно преследовать своих противников как дома, так и за границей. Предполагаемое отравление лидера оппозиции Алексея Навального и репрессии в отношении демонстрантов — лишь последние штрихи в общей картине. В нее также входят вмешательство в выборы, хакерские операции, убийства за границей (включая закончившееся почти фатально отравление бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери) и прочие темные приемы, которыми постоянно пользуется Россия, все наглее ведущая свою внутреннюю и внешнюю политику, пишет издание The Hill (перевод — inosmi.ru).

Администрация Трампа и новое правительство Бориса Джонсона в Великобритании должны, не теряя времени,осудить последний всплеск политического насилия Кремля. Несмотря на Брексит и турбулентную американскую политику, США и Великобритания должны помнить, в каком духе они действовали, когда присоединились к нескольким десяткам европейских стран и Канаде, выслав более 150 российских шпионов и дипломатов после химической атаки на Скрипаля.

Но США и Великобритания могут — и должны — делать больше. То, как Джонсон видит концепцию «Глобальной Британии», в первую очередь подразумевает торговый договор с США, на который будут опираться новые отношения, основанные на открытости, справедливости и праве. Визит Джона Болтона на этой неделе демонстрирует, что США готовы над этим работать. При этом администрация Трампа и правительство Джонсона должны гарантировать — вместе с Конгрессом — что соглашение о свободной торговле между США и Великобританией будет отвечать новому евроатлантическому стандарту, который добавит нашей общей экономике веса для борьбы с серой агрессией, авторитаризмом и коррупционной слизью, которая исходит от клептократий вроде России.

Авторитаризм — это карточный домик, основанный на хрупкой системе покровительственных отношений. С помощью друзей и членов семьи деньги часто переводятся за пределы России. Вспомните о друге Путина Сергее Ролдугине, великолепном виолончелисте-миллиардере, которого разоблачили в скандале с «Панамскими документами». В то время как Путин стремится создать образ всемогущего царя, который на Западе часто слепо принимается на веру, истина состоит в том, что его авторитарная система управления полностью зависит от преданности его соратников. В обмен на лояльность этим союзникам позволяется процветать и обустраиваться на Западе. Все это финансируется кровавыми деньгами, поступающими от взяток, автократического правительства и агрессивных действий страны от Идлиба и Солсбери до Донбасса. Уберите что-нибудь из этого уравнения — и путинский режим начнет разрушаться.

Если США и Великобритания хотят заключить договор о свободной торговле, который наилучшим образом будет отражать особые отношения, они могут сделать это с помощью самого могущественного оружия, которое только есть у свободных демократий — доступа к нашим экономикам и нашему образу жизни. Для начала в договор можно было бы заложить некоторые элементы двухпартийного законопроекта «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Например, CAATSA содержит положение о том, что санкции нужно накладывать на людей, которые помогают проводить «значительные сделки, в том числе вводящие в заблуждение общественность» любым людям, на которых уже наложены санкции, а также их «супругам, детям, братьям или сестрам». Говоря простым языком, благодаря этому закону можно подвергнуть наказанию членов семьи и близких тех людей, которые пользуются грязными деньгами. Хотя эти члены семьи никого не обидели, им перестают выдавать визы и замораживают их счета. Это положение, разработанное конгрессменами Джоан Шахин (Jeanne Shaheen, демократка) и Майком Крейпо (Mike Crapo, республиканец). И оно нависает над российской элитой, как дамоклов меч. Включив его в торговое соглашение, США и Великобритания создадут структурированную систему санкций, которая будет более явно демонстрировать, что англо-американская торговля не имеет ничего общего с коррумпированными олигархами Путина и теми, кто им подражает во всем мире.

Преимуществ у такого шага будет три.

Во-первых, это позволит реагировать пропорционально. Кремль стерпит высылку его дипломатов. Его прислужники готовы также пережить клеймо санкций и то, что их не пускают на Запад. Но с большинством связанных с Кремлем олигархов и их семьями история, вероятно, другая.

Во-вторых, это мера прицельная. Она помогла бы максимально увеличить ущерб именно для тех, кто ответственен за то, что Россия лишена своего законного права быть открытой, мирной европейской страной, не затрагивая жертв кремлевской политики, — россиян, доходы которых за последние четыре года упали на 10 %.

В-третьих, российский народ поддержал бы США и Великобританию так же, как он, внутренне ликуя, на самом деле поддерживал «Акт Магнитского», направленный против коррумпированных российских чиновников, богачей и вообще всех, кто нарушает права человека. Исторически рядовые россияне не сочувствуют родственникам элиты, когда те страдают. А уважение россиян к Путину, которое держится по заблуждению и которое необходимо уменьшить, в любом случае не распространяется на богатых холеных жен и на мафиозных принцесс. Их никто не будет жалеть, ведь они разом и "тягловая сила" кремлевских грабежей, и главные выгодополучатели от них.

Вместе США и Великобритания получат способ дать сдачи Кремлю за его все более опасное поведение. А учитывая, сколько олигархов и их семей живет в Лондоне, к которому они очень привязаны, у Великобритании есть особенно удобная возможность подорвать критически важные для Путина отношения со своими приближенными. Торговое соглашение между США и Великобританией — это возможность за один раз перезагрузить ситуацию, заставив крупнейший финансовый центр работать на условиях, благоприятствующих демократии, хорошему управлению и защите прав человека. Мы не должны упустить ее.