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Бизнесменам приготовили «сюрприз»

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  • 18.08.2019, 22:15
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Бизнесменам приготовили «сюрприз»

Изменения связаны с новыми тарифными планами на воду.

В Витебской области установлены новые тарифы на воду, которые оказываются юридическим, а также физическим лицам (что касается и индивидуальных предпринимателей), которые эксплуатируют нежилые помещения. Новые расценки вступили в силу с 1 июля 2019 года.

Как написал один из читателей «Витебского курьера» , сегодня бизнесмены получили очередной «сюрприз» от Витебского облисполкома — «на этот раз нам подняли тарифный план на воду на 78%».

Действительно, на сайте филиала «Витебскводоканала» УП«Витебскоблводоканал» указаны новые тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения (канализации).

По словам еще одного витебского бизнесмена, жителям Придвинского региона стоит готовиться к росту цен:

- Поскольку бизнес всегда включает свои расходы в конечную стоимость товара, цены на продукты и услуги вырастут. Как говорится, всем придется переписывать ценники.


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