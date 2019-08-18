В Екатерининской церкви Чернигова молились за Беларусь 1 18.08.2019, 19:35

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Фото: novychas.by

Богослужение провели священники Белорусской автокефальной православной церкви.

Накануне в Чернигове проходила международная конференция «Белорусская интеллигенция в поддержку Белорусской автокефальной православной церкви», которая собрала около 150 участников, пишет «Новы час».

Среди делегатов на форуме присутствовали и священники БАПЦ, в том числе глава церкви архиепископ Святослав (Логин) из Нью-Йорка.

Фото: novychas.by

В воскресенье, 18 августа, Владыка Святослав вместе с протоиереем Леонидом Акаловичем и иеромонахом Викентием из Минска провел богослужение за Беларусь и Украину. На богослужении присутствовали несколько десятков гостей из Беларуси.

Фото: novychas.by

Как рассказал после службы отец Леонид Акулович, конференция способствовала укреплению автокефального движения в Беларуси: минский приход БАПЦ Святой Евфросинии Полоцкой, который существует уже 30 лет, вскоре прирастет новыми приходами в Гомеле, Могилеве, Витебске и Орше.