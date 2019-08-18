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Утечка информации: К чему может привести «Брекзит» без соглашения

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  • 18.08.2019, 20:14
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Утечка информации: К чему может привести «Брекзит» без соглашения

В Великобритании могут возникнуть проблемы с поставками медикаментов и продовольствия.

Великобритании грозят «значительные» сбои, если она выйдет из ЕС без достижения торгового соглашения. Об этом говорится в просочившихся документах, оказавшихся в распоряжении газеты Sunday Times, сообщает «Голос Америки».

Перебои с поставками медикаментов, продовольствия и топлива могут продлиться до полугода, говорится в меморандумах.

«Досье дает редкую возможность взглянуть на секретную подготовку, которую ведет правительство, чтобы избежать катастрофического коллапса в национальной инфраструктуре», – отмечает издание.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября без заключения договора, если ей не удастся пересмотреть соглашение с блоком, достигнутое его предшественницей Терезой Мэй.


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