Калифорнийские эксперты заявили о провальном тесте «Буревестника» под Северодвинском 2 19.08.2019, 12:34

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Специалисты проанализировали спутниковые снимки.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области, приведший к гибели семерых человек, был связан с испытанием крылатой ракеты "Буревестник", работающей на ядерном двигателе, пишет newsader.com.

К такому выводу пришли специалисты американского Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее. Об этом сообщает издание DW, которому удалось побеседовать с сотрудницей учреждения Энн Пеллегрино. Его эксперты были одними из первых за рубежом, кто зафиксировал выброс радиации в результате аварии 8 августа в Белом море.

Проанализировав спутниковые снимки компании Planet Lab, они обнаружили в целевом районе судно "Серебрянка", предназначенное для сбора радиоактивных отходов, а также другие объекты, указывающие на то, что речь идет об инфраструктуре для тестирования именно "Буревестника", который в НАТО носит наименование Skyfall.

Специалисты института заметили находящиеся на рельсах укрытия, предназначенные для защиты от воздействия радиации. Аналогичные конструкции были ранее замечены на другой – ныне закрытой – площадке Паньково на Новой земле, а также на полигоне Капустин Яр". Позже они выяснили, что сами тесты проходили в море. Это подтвердил и бывший офицер ВМФ, эксперт по ядерной безопасности из экологического центра "Беллона" Александр Никитин в беседе с DW. "На полигоне есть плавучие платформы, на которых проводятся всякие испытания, в том числе и в этот раз, когда ракета взорвалась", – говорил он.

По словам Пеллегрино, "Серебрянка" была задействована "и в составе операции по устранению последствий предыдущих испытаний у берегов Новой Земли". По ее словам, тот факт, что судно появилось в зоне отчуждения еще до начала очередного теста, показывает, что военные допускали возникновение ситуации, при которой могли возникнуть необходимость использовать этот танкер.

Калифорнийские ученые не зафиксировали пока ни одного успешного испытания "Буревестника". По их данным, подготовка к нынешнему тесту велась на протяжении года. "Мы пока не знаем, были ли последние испытания тестом той же крылатой ракеты или попытки разработать новую, но похожую конфигурацию", – сказала исследовательница.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что у США есть аналогичный, хотя и "более продвинутые технологии", Пеллегрино пояснила, что, по всей вероятности, глава государства имел в виду невоенную разработку Kilopower – проект NASA по созданию ядерного реактора для космических аппаратов.

Что касается работающей на ядерном топливе боевой ракеты, то такой проект был свернут американцами еще в 1960-е годы. "Пришло понимание, что нет способа безопасно проводить испытания, и что это совершенно сумасшедшая идея", – цитирует DW собеседницу. Она сказала, что "невозможно объяснить" причину, по которой Москва вернулась к этой неэффективной и экологически опасной разработке.

По мнению исследовательницы, отсутствие серьезного изменения радиационного фона свидетельствует в пользу версии о том, что 8 августа испытывался ядерный мини-реактор типа "Буревестник", а не более мощный радиоизотопный генератор.

Ядерные батарейки

8 августа на военном полигоне под Северодвинском взорвался, как сообщало Минобороны, "жидкостный двигатель". В результате происшествия погибли пятеро специалистов Росатома и двое военных. Российские ученые заявили об испытании ядерного устройства.

Согласно Росгидромету, радиационный фон в Северодвинске в течение нескольких часов после взрыва ядерного устройства превышал норму в 4-16 раз. Эта информация соответствует сведениям, первоначально представленным на сайте северодвинской администрации. Позже власти Северодвинска удалили информацию о скачке радиации, объяснив, что "ситуацией занимается Министерство обороны Российской Федерации". Власти заверяют, что в настоящее время фон нормализовался. Минобороны с самого начала отрицало факт радиоактивного заражения.

The New York Times со ссылкой на американскую разведку сообщила, что взрыв произошел при испытании прототипа крытой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" – SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО. Аналогичную информацию озвучил президент США Дональда Трамп, добавив, что США "многое узнали" из российской катастрофы и что американцы располагают более совершенными технологиями в данной области. Агентство Reuters указало, что произошедший в Белом море инцидент связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет.

15 августа "Известия" сообщили, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел при работе над перспективным ускорителем – новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы "ядерные батарейки".