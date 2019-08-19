Лукашенко назначил главного идеолога и куратора СМИ 11 19.08.2019, 12:41

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Андрей Кунцевич

Фото: mogilevnews.by

Им стал 40-летний журналист из Могилева.

Лукашенко, назначая Андрея Кунцевича заместителем главы своей администрации, актуализировал задачи, стоящие сегодня перед идеологической вертикалью, пишет БелТА.

На посту замглавы администрации Андрей Кунцевич будет курировать сферы идеологии и работы СМИ.

«Должен сказать, что с корабля на бал. Времени для раскачки нет. Потому что предвыборная кампания - это и большая идеологическая работа. А вам придется заниматься прежде всего комплексом идеологической работы, начиная от журналистики и заканчивая, прямо скажу, лекциями в вузах, - отметил он. — Это самое слабое место наших государственных служащих - встречаться с молодежью, рассказывать им о той политике, которая проводится в государстве. Потому что наша молодежь, в интернете сидящая, не всегда прочитает об этой политике. А если и прочитает, то частенько все наизнанку перевернуто».