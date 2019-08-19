Снова сообщения о минировании: В Минске эвакуируют посетителей нескольких торговых и бизнес-центров 1 19.08.2019, 16:30

Сообщать о минировании зданий в Минске начали с самого утра 19 августа.

В Минске эвакуируют посетителей нескольких торговых центров и офисного здания. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

По информации пользователей tut.by, людей эвакуируют из торговых центров «Галерея Минск», «Галилео», «Дана Молл», «Столица». Это связывают с сообщениями о минировании зданий. Эвакуацию проводят также из бизнес-центра «Рубин Плаза», где находится офис «Онлайнера».

«На связи группировка Orwell! Сообщаем, что заминировано (тринитротолуол) здание медиакомпании „Онлайнер“ (Дзержинского 5−613). Взрывное устройство снабжено таймером. Детонация может произойти в любое время с момента открытия данного письма. Счастливого полета!» — цитирует сайт письмо, которое пришло в редакцию.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила в Telegram-канале:

«В различные организации Минска продолжают поступать сообщения об опасности. В этой связи сотрудниками органов внутренних дел принимаются дополнительные меры безопасности. В торговых центрах, гостиницах и иных объектах продолжают работу саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы».

Сообщать о минировании зданий в Минске начали с самого утра 19 августа. В первой половине дня из-за этого пришлось эвакуировать около двух тысяч человек. Людей выводили из зданий столичного железнодорожного вокзала, Национального аэропорта Минск, гостиниц «Юбилейная», «Виктория Олимп», «Гарни», «Беларусь». Кроме того, в Могилеве следователи осмотрели рабочее место специалиста, где размещается контакт-центр БелЖД. Туда пришло сообщение о минировании столичного железнодорожного вокзала.

На места выезжали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Ни на одном объекте взрывных устройств не обнаружили. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По утренним сообщениям о «минировании» возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности (ч.1 ст. 340 Уголовного кодекса).

С начала года Следственный комитет возбудил 35 уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об опасности. Установили 14 лиц, которые причастны к таким сообщениям, по шести уголовным делам уже есть обвинительный приговор.

За заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. Кроме того, деньги, которые экстренные службы затратили на проверку, придется возместить.