В Турции отстранены от должности прокурдские мэры трех городов 19.08.2019, 18:29

Против мэров идет расследование.

Правительство Турции отстранило от должности мэров трех городов, избранных в марте нынешнего года от оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (ПДН). Как сообщило в понедельник, 19 августа, министерство внутренних дел страны, речь идет о главах Диярбакыра, Мардина и Вана на юго-востоке страны. В Диярбакыре решение МВД повлекло за собой уличные протесты и столкновения демонстрантов с полицией, передает DW.

Против мэров идет расследование по подозрению в "распространении террористической пропаганды или участии в террористической организации", сообщило министерство. Временное управление городами возложено на губернаторов соответствующих провинций. Губернаторов в Турции не избирают - их назначает президент. Кроме того, в ходе полицейских рейдов в 29 провинциях страны задержаны 418 человек, заподозреных в связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК).

Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что ПДН преследует те же цели, что и РПК, которая в Турции и Евросоюзе признана террористической организацией. После неудавшегося путча летом 2016 года Эрдоган под тем же предлогом отстранил от должности 95 из 102 мэров городов, избранных от Партии демократии народов. В настоящее время сотни членов ПДН, в том числе 40 мэров, находятся за решеткой. Бывший глава партии Селахаттин Демирташ с ноября 2016 года также находится в заключении.