Как белорусы попадают в «невыездные» 3 2.08.2019, 10:41

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От неоплаченного штрафа до учета в КГБ.

В этом году в отделение по гражданству и миграции Слуцкого РОВД обратились 97 человек, чтобы узнать свой выездной статус. Из них примерно 90% интересовались, не занесли ли их в базу невыездных из-за неоплаченного штрафа за нарушение ПДД.

Случаи, когда белорусов, направляющихся за рубеж, не пропускают через границу, потому что наложено временное ограничение, сейчас не редкость. По каким причинам запрещают выезд, как узнать, что ты «невыездной», «Кур`еру» рассказал Сергей Королик, начальник отделения по гражданству и миграции Слуцкого РОВД.

«Временное ограничение права граждан на выезд из страны (запрет на выезд) регламентируют несколько нормативно-правовых актов, но основной — Закон «О порядке выезда из Беларуси и въезда в Беларусь граждан Беларуси», — рассказал Сергей Королик. — Сведения о гражданах, в отношении которых приняты решения о запрете на выезд, включаются в банк данных. Сделать это могут должностные лица различных ведомств: МВД, Следственного комитета, КГБ, военных комиссариатов и другие.

До пересечения границы Беларусьи уполномоченные должностные лица проверяют граждан по банку данных. При наличии сведений о запрете им отказывают в выезде.

Временное ограничение на выезд могут применить:

- К тем, кто имеет доступ к государственной тайне. Об этом человек узнаёт при оформлении на работу.

- К подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу. Выезд им запрещён до прекращения уголовного преследования.

- К осуждённым за совершение преступления, за исключением тех, кто осуждён без назначения наказания или наказан лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

- К тем, за кем установлен превентивный надзор (надзор за людьми, отбывшими наказание, для предупреждения повторных правонарушений — Прим. редакции).

- Если человек находится на профилактическом учёте в органах

госбезопасности.

- Тем, кому предъявлен гражданский иск в суде. Срок ограничения определяет суд, но не дольше, чем до окончания производства по делу.

- К должнику по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) или заинтересованному лицу в отношении должника — юридического лица.

- К тем, кто уклоняется от призыва на военную службу или службу в резерве.

К лицам, которые без уважительных причин не исполняют перед Республикой Беларусь, её административно-территориальными единицами, физическими и юридическими лицами имущественные, налоговые или иные обязательства, установленные вступившими в силу судебными постановлениями или исполнительными документами.

Как попадают в «невыездные»

Должники не попадают в банк данных автоматически просто потому, что у них есть долги по алиментам, коммунальным платежам или штрафам.

Рассмотрим на примере: человека привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Ему даётся месяц на добровольную оплату штрафа. Он также может ходатайствовать об отсрочке или рассрочке платежа в силу определённых обстоятельств. Если он ничего этого не сделал, то запускается механизм принудительного взыскания штрафа, одна из мер которого — запрет на выезд за границу. Сначала дело рассматривается в суде, где изучаются причины, по которым человек не оплатил штраф: может, был в больнице, командировке и т. д. Если они не установлены, то суд может принять решение о запрете на выезд.

О порядке уведомления

Когда решение принято, должностное лицо в течение одного дня обязано выслать гражданину уведомление о запрете на выезд. Извещение обычно высылается почтой на адрес, по которому человек зарегистрирован. Если он там не проживает или находится «в бегах», то о таком запрете он может и не узнать.

Кто и как убирает данные из банка данных

Решение о снятии (отмене) запрета на выезд принимается теми органами или организацией, которые принимали решение, по окончании установленного срока ограничения.

Что касается должников, то для исключения их из базы недостаточно просто уплатить долг. Необходимо сообщить об этом должностному лицу (судебному исполнителю и т. д.) и представить документ об оплате. Только тогда будут сняты ограничения.

Как проверить, есть ли ты в банке данных

Перед выездом за границу рекомендую интересоваться, не наложено ли на вас ограничение. Ведь если вы узнаете об этом только на границе, поездка точно сорвётся. Упрашивать пограничника — занятие бесполезное.

Данные в банке данных изменяются ежедневно, в режиме реального времени.

Проверить, есть ли у человека ограничения, можно в подразделении по гражданству и миграции, причём необязательно по месту регистрации. Сделать это можно в любом городе, ведь база данных единая по всей республике.

Информация предоставляется человеку лично при предъявлении паспорта и бесплатно. Узнать, есть ли ограничения у других родственников, не получится. Только если обратятся законные представители: мать, отец, опекун, попечитель. Доверенность в этом случае не действует.

Большое заблуждение считать, что, имея ограничение, наложенное в Беларуси, можно выехать за рубеж через Россию. По соглашению между государствами российские пограничники имеют такую же информацию о запрете. И выезд не разрешат".