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Премьер-министр Польши: Отмена налога для молодежи – это инвестиция в будущее

  • 2.08.2019, 11:43
Матеуш Моравецкий
Фото: NurPhoto/Getty Images

Матеуш Моравецкий дал большое интервью американскому телеканалу CNN.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что отмена подоходного налога для молодых людей в возрасте до 26 лет является большой инвестицией в будущее страны. Об этом глава польского правительства сказал в интервью телеканалу CNN, передает «Польское радио».

«Мы хотим, чтобы молодые люди оставались в Польше, чтобы они быстро находили работу, получали профессиональный опыт и не эмигрировали, мы не хотим быть стареющей и умирающей страной, мы хотим быть государством с будущим. Вот почему мы приняли такие изменения», - сказал Матеуш Моравецкий.

Глава польского правительства отметил, что отмена подоходного налога для молодежи обойдется недешево, при этом он заверил, что властям удастся покрыть эти расходы.

Премьер-министр Польши также прокомментировал предстоящий визит президента США Дональда Трампа в Варшаву, который состоится в годовщину начала Второй мировой войны.

«Я с нетерпением жду этого визита», - сказал Матеуш Моравецкий. Он добавил, что «все факты указывают на высокий уровень дружественных отношений между Польшей и США», указав, в частности на увеличение американских войск в Польше.

В интервью американскому телеканалу глава польского правительства также коснулся темы «брексита». Он заверил, что польские власти готовы к выходу Великобритании из Евросоюза без соглашения, и что «брексит» вряд ли существенно отразиться на польской экономике. При этом Матеуш Моравецкий уверен в том, что сторонам удастся найти компромисс и тем самым избежать «жесткого брексита».


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