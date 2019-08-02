Российские нефтедобывающие компании эвакуируют рабочих из-за пожаров в Сибири 2.08.2019, 18:05

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На прошлой неделе были остановлены работы на Куюмбинском месторождении в Красноярском крае.

Усиливающиеся лесные пожары в Сибири привели к тому, что ведущие российские нефтедобытчики начали эвакуацию рабочих и прекратили буровые работы в регионе. Об этом Reuters в пятницу сообщили источники в отрасли.

Добыча российской нефти упала в начале июля до минимального уровня за последние три года. Это было связано с поставками загрязненной нефти в Европу и привело к сокращению экспорта. Затем нефтедобыча возросла до уровня около 11,15 млн баррелей в день.

Сейчас, по данным Reuters, «Роснефть», «Газпромнефть» и другие крупные компании столкнулись с другой проблемой: нефтедобыче угрожают лесные пожары, охватившие Сибирь. Достоверных данных о падении добычи в связи с пожарами пока нет.

Источник Reuters в компании, обслуживающей Куюмбинское нефтяное месторождение в Красноярском крае (его разрабатывает «Роснефть), сообщил, что буровые работы полностью были остановлены на прошлой неделе из-за пожаров. Сильное задымление мешает вертолетам, с помощью которых проводится эвакуация рабочих.

«Иногда видимость составляет около 20 метров… Невозможно дышать и работать. Мы были вынуждены остановить все работы на несколько дней на прошлой неделе», - рассказал источник, добавив, что ему неизвестно о точном уровне падении добычи.

Как и другие собеседники Reuters, источник попросил не называть его имя, так как руководство не разрешало ему общаться с прессой.

В пресс-службе «Роснефти» на вопросы отвечать отказались. Однако источник в компании рассказал, что «Роснефть» уже предприняла меры по обеспечению безопасности сотрудников и нефтедобывающих мощностей. По его словам, пожары пока не повлияли на общий уровень добычи.

«Роснефть», которая ежедневно добывает около 4,6 млн баррелей в день, ранее планировала увеличить втрое добычу за счет разработки трех новых месторождений в Сибири – Куюмбинском, Тагульском и Русском.

В «Газпромнефти», которая разрабатывает Куюмбинское месторождение совместно с «Роснефтью», отказались комментировать ситуацию. В российском Минэнерго на вопросы Reuters пока не ответили.