«Радиация сожгла листву»: видео последствий взрыва под Северодвинском 11 20.08.2019, 7:46

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Иллюстрационное фото

Российским властям не удается скрыть последствия ядерного ЧП.

Природа в районе катастрофы под Северодвинском страдает от значительного повышения радиационного фона. К такому выводу пришел побывавший на месте происшествия очевидец, пожелавший сохранить анонимность из соображений безопасности.

Издание Newsader получило сделанную им видеозапись, на которой запечатлена растительность, предположительно пострадавшая от вредоносных последствий аварии ядерного устройства, которое взорвалось во время испытаний на морском военном полигоне в Архангельской области. По словам автора материала, съемка была сделана через три дня после происшествия. Она велась на побережье Белого моря.

Кадры показывают характерный для радиоактивного воздействия пейзаж. "Радиация сожгла листву", – констатировал он, высказав сомнения в истинности заявлений российских властей о том, что радиационный фон в данном районе соответствует норме. По его словам, в радиусе 300 километров от эпицентра детонации "сгорели деревья".

Пока не известно, предпринял ли этот человек индивидуальные меры защиты организма от предполагаемых опасных выбросов.

Newsader проверяет поступившую информацию и пока не имеет объективного подтверждения того, что речь идет об экологическом бедствии, связанном с радиоактивными осадками.

Ранее сегодня источник Newsader сообщил о том, что в Центральную медико-санитарную часть Северодвинска поступил пациент с симптомами острого отравления, которое может быть вызвано употреблением воды из местной реки Солзы. Из приватного разговора врачей ему стало известно, что они опасаются радиоактивной природы заражения поступившего к ним пациента.

17 августа Newsader опубликовал сделанную скрытой камерой видеозапись, на которой военнослужащий в беседе с жителями села Нёнокса заявил о том, что 8 августа 2019 года на военном полигоне в Архангельской области во время испытаний взорвался ракетный двигатель, работающий на ядерных изотопах. Во время беседы с обеспокоенными селянами военный заверил их в отсутствии радиоактивной угрозы для населения и признался, что под Северодвинском военные тесты такого рода проходили и раньше, хотя об этом никогда не сообщалось. В то же время он призвал не посещать побережье Белого моря из-за возможного радиоактивного заражения местности.

В службе МЧС на прошлой неделе указывали, что лабораторный анализ взятых в регионе проб грунта, песка и воды, в том числе в Солзе, соответствуют естественному природному фону по альфа-, бета- и гамма-частицам.

В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний заявили, что две российские станции радиационного мониторинга в Кирове и Дубне прекратили передавать данные о радиационном фоне после того, как 8 августа на военном полигоне в Архангельской области взорвался ракетный двигатель. 10 августа ОДВЗЯИ зафиксировала сейсмические и инфразвуковые колебания, совпадающие по времени с аварией на военном полигоне в Архангельской области.

По данным Минобороны, 8 августа на военном полигоне под Северодвинском взорвался "жидкостный двигатель". В результате происшествия погибли пятеро специалистов Росатома и двое военных. Российские ученые заявили об испытании ядерного устройства. Минобороны заблокировало для судоходства район Белого моря, где произошла катастрофа.

Согласно Росгидромету, радиационный фон в Северодвинске в течение нескольких часов после взрыва ядерного устройства превышал норму в 4-16 раз. Эта информация соответствует сведениям, первоначально представленным на сайте северодвинской администрации. Позже власти Северодвинска удалили информацию о скачке радиации, объяснив, что "ситуацией занимается Министерство обороны Российской Федерации". Минобороны с самого начала отрицало факт радиоактивного заражения.

Американские эксперты склоняются к тому, что Россия испытывала под Северодвинском крылатую ракету с ядерным двигателем. США закрыли аналогичный проект еще в 1960-е годы из-за его неэффективности и высокой радиационной опасности как для самих испытателей, так и для окружающей среды в целом.