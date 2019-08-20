Ученые нашли «супероружие» древних индоевропейцев 20.08.2019, 8:30

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С его помощью племена ямной культуры расселились по всей Европе.

Эти существа имели рост в холке не более 40 сантиметров. В карьере Мессель* под Дармштадтом найдено довольно много хорошо сохранивших ископаемых останков этих животных. Биологи назвали их пропалеотериями (Propalaeotherium). От 50 до 40 миллионов лет назад они бродили по джунглям, покрывавшимся в то время территорию сегодняшней Центральной Европы. Пропалеотерии вымерли, но от одного из их близких родственников произошел один из главных помощников человека, только благодаря которому он получил возможность заселить обширные области Старого Света. Речь о лошади (Equus), пишет Die Welt (перевод — inosmi.ru).

О том, как возникло это удивительное партнерство, рассказывает документальный фильм «История лошади и человека» из цикла «Терра икс» телеканала ZDF. В фильме Найоб Томпсон (Niobe Thompson) и Дэннис Уэллс (Dennis Wells) нарисовали волнующую панораму, как из травоядного животного величиной с лисицу, останки которого найдены в Месселе, в конце концом получились чистокровные скакуны, герои современных ипподромов, и тяжеловесы, способные тянуть телеги, груженные бочками с пивом общим весом более одной тонны. Комментирующие фильм генетики и другие специалисты обрисовывают современные представления о том, где лошадь была одомашнена и какие исторические процессы этому способствовали.

Лошадь относительно поздно стала спутником человека. Еще за тысячи лет до неолитической революции, в ходе которой люди на Ближнем Востоке приблизительно с 7000 года до нашей эры начали расширять свою пищевую базу целенаправленным возделыванием растений, уже были одомашнены собака, овца, свинья, коза, корова и кошка. Около семи тысяч лет назад при переходе людей к оседлому образу жизни к этим домашним животным прибавился осел.

В поисках региона, в котором лошади впервые были приручены, авторы фильма оказываются на севере Казахстана. Там в ходе раскопок у села Ботай были найдены остатки приблизительно 70 жилищ. Рядом с ними археологи обнаружили ямы, наполненные десятками тысяч лошадиных костей. Предположение, что древние люди жили исключительно охотой на непарнокопытных, было опровергнуто анализом раскопанных керамических обломков. На них сохранились генетические следы кобыльего молока. Это было однозначным доказательством одомашнивания лошадей, потому что ни одна дикая кобылица не позволила бы себя регулярно доить.

Это означает, что в начале третьего тысячелетия до нашей эры человеку удалось превратить это стадное и пугливое животное, отличающееся умом, выносливостью и высокой приспособляемостью, в своего спутника. Правда, овладев лошадью, жители скудных степей северного Казахстана еще не перешли к оседлому образу жизни. Но лошадь дала им возможность пасти стада коров, коз и овец на удаленных пастбищах и тем самым значительно расширить их кормовую базу.

Это достижение характерно не только для ботайской культуры. При схожих географических условиях несколькими столетиями позже и жителям северно-понтийской степи удалось одомашнить лошадь. Для них это был вопрос выживания. На раннем этапе бронзового века климат стал суше, леса исчезли и в регионах севернее Черного моря возникли полупустынные ландшафты. Из-за способа строительства жилищ, при котором их нижняя часть находилась в яме, здешнюю культуру принято называть «ямной».

«Ямники» уже имели постоянные места обитания и держали свиней, что свидетельствует об их преимущественно оседлом образе жизни. А лошади давали им возможность заниматься высокомобильными формами скотоводства. Это означает также, что больше людей с большим багажом могли преодолевать значительные расстояния.

В среднем темпе лошадь с грузом или без оного передвигается почти вдвое быстрее вола, а дневная производительность тягловой лошади в три раза выше, чем у вола. Этими данными берлинский археолог Герман Парцингер (Hermann Parzinger) в своей книге «История человечества до изобретения письменности» обосновывает лошадиную «революцию в транспорте»: «Располагая лошадью как тягловым и скаковым животным, человек впервые в своей истории обрел транспортное средство, скорость которого превосходила его собственную многократно».

Благодаря обретенной мобильности «ямники» смогли освоить совершенно новые жизненные пространства. Кроме того, лошадь стала для них оружием, против скорости и пробивной силы которого у двуногих никаких шансов не было. И это имело всемирно-исторические последствия.

В то время как генетики не смогли найти достойных упоминания потомков людей ботайской культуры, ямная культура стала исходной точкой для одной из самых больших миграций всех времен. Еще в 1950 году гарвардской антрополог литовского происхождения Мария Гимбутас (Marija Gimbutas) выдвинула тезис, согласно которому кочевые народы северо-понтийских степей хоронили своих высокопоставленных покойников в видимых даже издалека курганах, которые можно обнаружить и сегодня на широких равнинах.

На основе последних генетических анализов документальный фильм цикла «Терра Икс» рисует захватывающий дух, хотя и спорный сценарий. Так ученые из университета Копенгагена заявили в 2015 году, что 75 % генофонда «ямников» вобрали в себя носители «культуры шнуровой керамики», названные так по особому стилю их керамики. Эти люди рассматриваются многими исследователями как носители индоевропейского языка, которые, начав движение из северо-понтийских и южнорусских степей, привели в движение третью великую волну миграции в Европу. В то же самое время люди с «ямной» ДНК проникли далеко в Азию.

Об этом свидетельствует и то, что коневодческий вокабуляр (набор слов и выражений по определенной теме — прим ред.) относится к самым древним слоям индоевропейских языков, которыми пользуется сегодня более половины человечества. Получается, что индоевропейцы пришли сюда когда-то как завоеватели, пользуясь своими супер-орудиями — лошадьми и повозками — для войны и транспортировки?

Авторы документального фильма указывают на интересную деталь. Исследования останков, обнаруженных в захоронениях в Алтайских горах Сибири, показали что успошие скорее всего стали жертвами одной из разновидностей чумы. Это может свидетельствовать о том, что конники во время своих дальних походов распространяли возбудителей смертельных заболеваний, против которых они сами уже обладали определенным иммунитетом (подобное случилось, например, с привезенной в Америку испанцами оспой, которая свирепствовала там с 1492 года).

Тем легче было носителям ямной ДНК насаждать и распространять свою культуру в обезлюдевших регионах. Значит, предки индоевропейцев продвигали вперед свою миграцию с помощью лошади и чумы? Неожиданный тезис. Имеет ли он что-нибудь под собой, покажет время.