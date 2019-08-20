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Способно ли население Беларуси обвалить рубль?

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  • 20.08.2019, 8:46
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Способно ли население Беларуси обвалить рубль?

В стране периодических девальваций люди чутко реагируют на колебание курса валют.

Если белорусы вдруг решат конвертировать все свои Br-рублевые финансовые активы — а это Br-рубли наличные, Br-рубли на депозитах физических лиц всех видов и сроков — в доллары, то получится спрос на $5,237 млрд — чуть больше, чем на половину всех имеющихся в банковской системе ликвидных иностранных финансовых активов, пишет banki24.by.

А из финансовой истории Беларуси преддевальвационные моменты характеризовались всегда намного худшим соотношением потенциального (теоретически возможного) спроса на иностранную валюту со стороны населения и имеющихся в стране инвалютных финансовых активов, в основном — в моменты малого объема таких активов.

Часто этот теоретически возможный спрос превышал весь объем инвалютных активов банковской системы. Это говорит о том, что сейчас иностранной валюты в стране достаточно для того, чтобы сдержать максимальное девальвационное давление на Br-рубль со стороны физлиц, а Br-рублей в распоряжении физлиц недостаточно для того, чтобы девальвация случилась даже из-за теоретически возможного наибольшего их спроса на валюту.

В Беларуси, как в стране периодических девальваций, возникающих в моменты острого дефицита иностранной валюты при огромном спросе на нее, большое значение имеет объем Br-рублей в распоряжении физических лиц (наличных и на Br-депозитах): население чутко реагирует на ухудшение ситуации и способно в короткие сроки предоставить большой объем национальной валюты к конвертации в иностранную.

На конец июля суммарный объем Br-рублевой денежной массы, принадлежащей населению — Br-наличности вне банковского оборота (небольшая часть которых это остатки в кассах торговых и прочих организаций, а основная — на руках населения), остатков на переводных и срочных Br-рублевых депозитах физических лиц — Br10,657 млрд.

Последние 3 года идет быстрый номинальный прирост Br-рублевой денежной массы населения Беларуси. В мае 2019-го впервые был превышен Br10 млрд-й рубеж.

Долларовый эквивалент Br-рублевой массы в распоряжении населения — потенциальная сила девальвационного давления, на валютные резервы. Естественно, все Br-рубли полностью никогда не представятся к обмену, всегда останется минимум наличных Br-рублей и Br-рублей на карточках (для обеспечения текущего потребления), часть срочных Br-рублевых депозитов — безотзывные вклады, но динамика $-эквивалента всех Br-рублевой денежной массы физических лиц — это динамика суммы девальвационного потенциала.


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