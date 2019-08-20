Bloomberg: Cледующий Чернобыль может случиться в море 2 20.08.2019, 9:31

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Позиция российских властей после взрыва под Северодвинском говорит в пользу этой версии.

Позднее в этом месяце целая флотилия буксиров покинет порт Мурманск, расположенный на северо-востоке России, и начнет толкать «Академика Ломоносова», плавучую атомную электростанцию. Это судно, двигаясь на восток, должно преодолеть почти 6 тысяч километров (3700 миль) и оказаться в Певеке, удаленном порте на российском северо-востоке. Два небольших атомных реактора этой плавучей электростанции обеспечат подачу электричества в дома, а также в шахты и на буровые установки, пишет Адам Минтер (Adam Minter), обозреватель Bloomberg (перевод — inosmi.ru).

Это смелое и затратное мероприятие, и, возможно, речь идет лишь о начале более масштабного процесса. Китай в следующем десятилетии планирует построить не менее 20 плавучих атомных электростанций. Американские инвесторы надеются построить в Южной Корее сборочную линию для производства недорогих морских атомных реакторов.

Однако беспокойство вызывает то обстоятельство, что технологии стремительно развиваются и продвигаются вперед, тогда как регулирование за ними не успевает. Далекая от проявления открытости реакция российских официальных лиц на произошедший на прошлой неделе взрыв экспериментальной крылатой ракеты вблизи Москвы (так в тексте — прим. редакции ИноСМИ), в результате которого погибли люди, свидетельствует о ставках в этом деле. Нетрудно себе представить катастрофу, которая может произойти, если ядерный реактор окажется в зоне цунами, в районе оживленных морских торговых путей или в акватории, уязвимой для пиратов или террористов. Срочная разработка новых правил для такого рода деятельности должна стать приоритетом.

Идея строительства морских атомных реакторов существует с самого начала атомной эпохи. Наземные реакторы являются крайне дорогими, и годы, если не десятилетия, уходят на их сооружение. Для их возведения необходим индивидуальный проект, большая территория, непрерывная подача воды, а также многочисленные и постоянно функционирующие контрольные операции. Правительству, не имеющему опыта эксплуатации атомных реакторов, требуется, как правило, до 15 лет для того, чтобы запустить в работу новый реактор.

В отличие от этого, плавучие реакторы значительно меньше по своему размеру, и они будут модульными по своей конструкции, что позволит снизить стоимость производства и развертывания. Размещение их в море снимает вопрос о территории на земле, а также предоставляет возможность обеспечить электричеством удаленные, слабо развитые или пострадавшие от катастроф территории. Корпорация «Росатом» (российский гигант в области атомной энергетики и разработчик проекта «Академик Ломоносов») недавно подписала меморандум о взаимопонимании относительно поставки Судану плавучего атомного реактора.

Первой и пока единственной атомной электростанцией такого рода был проект MH-1A, который представлял собой морскую платформу, разработанную Инженерным корпусом Армии США (U.S. Army Corps of Engineers). В 1968 году она была направлена в район Панамского канала в тот момент, когда в результате засухи резко снизились возможности гидроэлектростанций и возникла угроза для его нормальной работы. Платформа MH-1A в течение восьми лет обеспечивала работу Панамского канала до того момента, пока ее содержание не оказалось слишком затратным.

Протесты общественности и недостаточное количество потребителей в середине 1970-х годов поставили крест на проекте компании «Вестингхаус электрик компани» (Westinghouse Electric Co.) по строительству плавучей атомной электростанции размером с остров у берегов штата Нью-Джерси. Советские официальные лица давно начали изучать возможность использования мобильных атомных реакторов для снабжения электричеством малонаселенных территорий на севере и востоке России, однако ни один из подобных проектов не был реализован.

Стоимость строительства продолжает оставаться вызовом. Когда в 2007 году было заложено судно для «Академика Ломоносова», «Росатом» надеялся, что разработанную им компактную конструкцию можно будет производить достаточно дешево. Однако в результате многочисленных пересмотров стоимости и задержек строительства (некоторые проблемы были вызваны неопределенностью экономической ситуации в России) стоимость этого проекта превысила 480 миллионов долларов. Массовое производство представляется маловероятным.

Китаю, возможно, повезло больше. Его первая плавучая атомная электростанция в настоящее время находится в процессе строительства. Ввод ее в эксплуатацию намечен на 2021 год, а затем последуют и другие. В отличие от России, Китай не испытывает недостатка в ресурсах, которые нужно направлять на реализацию таких проектов. Еще более важно то, что китайские морские реакторы основаны на успешных наземных проектах. Тем временем китайские разработчики сотрудничают с тем сектором промышленности страны, который занимается производством оборудования для морских нефтяных платформ, и который надеется использовать атомную энергетику для расширения зоны разведки и проведения буровых работ в районе Южно-Китайского моря. Учитывая заинтересованность Китая в доминировании в этом спорном регионе, любые возникающие озабоченности по поводу стоимости, несомненно, можно будет оставить без внимания.

Безопасность — другой вопрос. Сторонники подобных проектов утверждают, что в случае аварии морская вода сможет охлаждать плавучий реактор до прибытия помощи. Однако катастрофа наподобие Чернобыльской все же приведет к заражению океана, возможно, на тысячи миль, что повлияет на рыболовство, а также на жителей прибрежных территорий.

Кроме того, в результате шторма реактор может оказаться на берегу, что вызовет масштабное заражение населенной местности. Более того, размещение плавучих атомных реакторов в таких спорных регионах как Южно-Китайское море, может сделать их целями в случае конфликта.

Подобного рода озабоченности не станут препятствиями для Китая или России, если они захотят направить мобильные атомные реакторы в те воды, которые они считают своими. Однако, согласно положениям принятой в 1994 году Конвенции о ядерной безопасности, они должны соответствовать стандартам, конструкционным и эксплуатационным нормам гражданских атомных установок, а еще нужно предоставлять на регулярной основе доклады о своей ядерной программе для их изучения другими странами. Нет никаких оснований для того, чтобы договор, относящийся только к наземным реакторам, не был изменен для включения в него морских установок.

По крайней мере, это позволит создать основу в области безопасности для такого рода технологий, а также предоставит возможность сообществу ядерных держав осуществлять контроль за тем, как они используются. Если при этом и не будут развеяны все опасения по поводу «плавучего Чернобыля», подобные меры, возможно, сделают подобную катастрофу менее вероятной.