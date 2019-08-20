Захаров пообещал прорыв в белорусском хоккее в ближайшие два-три года 8 20.08.2019, 16:46

Михаил Захаров

Фото: belarushockey.com

Новый тренер национальной сборной сделал смелое заявление.

Новоназначенный главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров рассказал о своих планах. "В ближайшие два-три года уровень нашего хоккея пойдёт вверх, — цитирует слова специалиста "Прессбол". — Он не будет падать так, как сегодня. Уже есть кое-какие наработки".

Захаров пока не готов говорить о составе тренерского штаба. Он пообещал, что не будет принимать решения единолично, они будут "коллегиальными".

"Ответственность серьёзная, впереди, в 2021 году, предстоит чемпионат мира в Минске, — говорит Михаил Захаров. — ...Увы, нет игроков уровня Калюжного, Грабовского, Костицыных. Что ж, будем работать и идти дальше. Никто руки не опускает. Есть задачи, и их надо выполнять. Но сможем это сделать только в союзе с федерацией и коллегами".

Захаров был назначен главным тренером сборной Беларуси 20 августа исполкомом Федерации хоккея Беларуси. Ему 57 лет. Захаров — в прошлом известный белорусский хоккеист, 16 лет является главным тренером столичной "Юности". Он уже возглавлял сборную раньше (на чемпионатах мира 2004 и 2005 годов, в олимпийской квалификации 2005-го, на Олимпиаде 2010 году), но значительных успехов с ней не достиг.