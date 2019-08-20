закрыть
20 августа 2019, вторник, 17:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Захаров пообещал прорыв в белорусском хоккее в ближайшие два-три года

8
  • 20.08.2019, 16:46
Захаров пообещал прорыв в белорусском хоккее в ближайшие два-три года
Михаил Захаров
Фото: belarushockey.com

Новый тренер национальной сборной сделал смелое заявление.

Новоназначенный главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров рассказал о своих планах. "В ближайшие два-три года уровень нашего хоккея пойдёт вверх, — цитирует слова специалиста "Прессбол". — Он не будет падать так, как сегодня. Уже есть кое-какие наработки".

Захаров пока не готов говорить о составе тренерского штаба. Он пообещал, что не будет принимать решения единолично, они будут "коллегиальными".

"Ответственность серьёзная, впереди, в 2021 году, предстоит чемпионат мира в Минске, — говорит Михаил Захаров. — ...Увы, нет игроков уровня Калюжного, Грабовского, Костицыных. Что ж, будем работать и идти дальше. Никто руки не опускает. Есть задачи, и их надо выполнять. Но сможем это сделать только в союзе с федерацией и коллегами".

Захаров был назначен главным тренером сборной Беларуси 20 августа исполкомом Федерации хоккея Беларуси. Ему 57 лет. Захаров — в прошлом известный белорусский хоккеист, 16 лет является главным тренером столичной "Юности". Он уже возглавлял сборную раньше (на чемпионатах мира 2004 и 2005 годов, в олимпийской квалификации 2005-го, на Олимпиаде 2010 году), но значительных успехов с ней не достиг.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников
Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова