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Reuters: Мадуро согласился на перевыборы

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  • 20.08.2019, 16:59
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Reuters: Мадуро согласился на перевыборы
Фото: Reuters

Венесуэльский узурпатор потерял последнего покупателя нефти.

Ужесточение санкций США, истощение остатков золотого запаса и потеря последнего крупного покупателя нефти в лице Китая склонили правителя Венесуэлы Николаса Мадуро к уступкам.

Представители Мадуро в ходе переговоров с оппозицией и западными дипломатами на Барбадосе согласились провести в стране повторные президентские выборы, сообщили Reuters (перевод — finanz.ru) четыре источника, знакомых с результатами встречи.

По итогам выборов, состоявшихся в мае 2018 года и прошедших без единого оппозиционного кандидата, Мадуро, бывший водитель автобуса и профсоюзный лидер, был «переизбран» на второй 6-летний срок.

Результаты голосования, где Мадуро получил 68% не были признаны ни странами Запада, ни Национальной ассамблеей, лидер которой Хаун Гуайдо в январе объявил себя временным президентом.

Теперь делегация Гуйдо предлагает провести перевыборы в срок от 6 до 9 месяцев. Кроме того, оппозиция настаивает на смене руководства избирательной комиссии и Верховного суда, говорят источники Reuters.

Представители Мадуро в теории согласились на повторное голосование в ближайший год при условии, что США снимут санкции, а сам Мадуро сможет участвовать в выборах в качестве кандидата от Социалистической партии.

Американские дипломаты поддерживают идею повторных выборов, но без Мадуро в числе кандидатов, говорят источники. Впрочем, этот вопрос остается темой для дискуссий, добавляют они.

Ситуация для Мадуро продолжает ухудшаться: в августе Венесуэла потеряла последнего крупного покупателя нефти, экспорт которой снабжает правительство иностранной валютой, жизненно необходимой для импорта продовольствия и распределения помощи по продуктовым карточкам, на которых находится половина 30-миллионного населения страны.

По данным Bloomberg, China National Petroleum Corp, крупнейшая в КНР энергокомпания, покупавшая в первой половине года почти половину всей венесуэльской нефтедобычи (340 тысяч баррелей в сутки из 770 тысяч), отменила планы прибрести партию на 5 млн баррелей.

Срыв контракта - первый за 10 лет - связан с тем, что Китай стремится минимизировать риски от американских санкций, которые 5 августа были в очередной раз ужесточены, рассказали агентству два осведомленных источника.

В рамках нового раунда мер США объявили о блокировке любых активов венесуэльского правительства на своей территории, де-факто запретив проводить финансовые операции через американскую банковскую систему и связанные с ней структуры.

Другой возможный источник иностранной валюты - распродажа золота - также подходит к концу. Летом Венесуэла не выполнила условия сделки «своп» с Deutsche Bank, в рамках которой получила кредит на 750 млн долларов в 2016 году под залог слитков из резервов центробанка.

В результате 20 тонн драгметалла, или 13% золотого запаса Венесуэлы - перешли в собственность Deutsche.


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